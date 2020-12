Trotz geschlossener Kinos: Das sind unsere 11 besten Filme 2020

Die Filme von Regisseur King Vidor

Was das Filmmuseum München seit Jahrzehnten in Sachen "Filmgedächtnis" leistet, ist phänomenal. In diesem Jahr war die King Vidor Reihe eines der Highlights. Im März saß man noch in dem kleinen Kellerkino in den Räumen des Stadtmuseums und sah zum Beispiel "The Jack-Knife Man" mit Livemusik! Eine Schiffergeschichte um ein Findelkind, die die amerikanischen Verhältnisse auf sehr eindrückliche Weise widerspiegelt. Und dann der Lockdown. Welches Glück, dass man nach der Wiedereröffnung im September die Reihe mit tollen Stummfilmen, unter Einhaltung usw., fortsetzen konnte. King Vidor war Filmpragmatiker und Filmkünstler, er arbeitete fast 70 Jahre als Regisseur, Fleisch gewordene Filmgeschichte! Vidor probierte sich in allen filmischen Genres aus, drehte Komödien und Tragödien, Western, Liebesfilme, Antikriegsfilme, Sozialdramen. Bis heute ein unterschätzter Mann. Also King Vidor gucken! Ein paar Tipps: "Bird of Paradise" oder "Unser tägliches Brot" findet man auch im Netz. Im Kino gucken ist natürlich schöner.

Empfehlung von Martina Boette-Sonner