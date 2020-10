Trotz Corona: Landestheater Oberpfalz feiert Zehnjähriges

Das Landestheater Oberpfalz feiert am Samstag mit einer Gala in Vohenstrauß seinen zehnten Geburtstag. Im Jahr 2010 gründete der Theaterverein "Stadtbühne Vohenstrauß" die Landestheater Oberpfalz GmbH. Damit gilt es als jüngstes Landestheater Deutschlands. Mit 1.600 Aufführungen seit 2010 hat es sich als "Theater aus der Oberpfalz für die Oberpfalz" etabliert. Es ist neben dem Theater Regensburg das zweite staatlich unterstützte Theater in der Oberpfalz.

18 Spielstätten, 20 Mitarbeiter, viele Laiendarsteller

Neben der Burgruine Leuchtenberg gibt es weitere 17 Spielstätten zwischen Tirschenreuth und Schwandorf. Auf die Bühne kommen Klassiker, Musicals, Zeitgenössisches, Volksschauspiel sowie Kinder- und Familienstücke.

Dazu bringt das Ensemble aus fünf angestellten Schauspielern und einem großen Anteil an Laiendarstellern auch immer wieder Uraufführungen auf die Bühne. In Zusammenarbeit mit dem Autor Bernhard Setzwein entstanden Dramen zu Oberpfälzer Themen wie der „Monolog eines Henkers“ über den letzten bayerischen Scharfrichter, "Später Besuch" über Dietrich Bonhoeffers letzte Tage im KZ Flossenbürg oder „Resl unser“, ein Stück, das sich mit der Mystikerin Therese Neumann aus Konnersreuth beschäftigt.

Das Haus sei bereits vor 2010 ein semiprofessioneller Betrieb gewesen, sagt Matthias Winter, der erste Intendant des Landesheaters Oberpfalz. Er habe den Spielbetrieb weiter professionalisieren und verstetigen wollen. Er blicke heute mit Stolz auf die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, sagt Winter, der inzwischen in Leipzig lebt.

Heute hat das Landestheater Oberpfalz 20 Mitarbeiter. Finanziert wird der Ganzjahresbetrieb unter anderem aus Zuschüssen vom Freistaat Bayern, dem Bezirk Oberpfalz, den Landkreisen Neustadt a.d. Waldnaab, Schwandorf und Tirschenreuth, sowie der Stadt Weiden und weiteren Kommunen.

Einbruch durch Corona

LTO-Geschäftsführer Wolfgang Meidenbauer bilanziert einen deutlichen Einbruch an Einnahmen wegen der Corona-Pandemie und der seit März ausgefallenen Aufführungen. Er spricht von einer "Situation, mit der man lernen muss, umzugehen". Derzeit laufen bereits die Planungen für die Sommersaison im kommenden Jahr.

Vergangene Woche ist das Landestheater Oberpfalz in den "Kulturherbst" gestartet. Auf dem Spielplan stehen unter anderem das Drama "Cyrano de Bergerac" und das Kinderstück „Kuh Rosmarie“. Doch das Publikum in der nördlichen Oberpfalz reagiert noch verhalten auf Kulturveranstaltungen in der Corona-Pandemie. Die geplante Neuproduktion "Mit Mundschutz und Schwimmnudel – eine Must-Go-On-Show" wurde auf das Frühjahr verschoben, teilte ein Sprecher mit. Grund seien die bislang schlechten Verkaufszahlen von Karten im Vorverkauf. In dem Stück geht es um Schauspieler in der Corona-Krise.