Trotz Boykott: Darum führt US-Film russische Kinocharts an

Hollywood ist offenbar immer noch stärker als der russische Nationalismus: Der US-Actionfilm "Uncharted" mit Tom Holland und Mark Wahlberg in den Hauptrollen lockt weiterhin die meisten Filmfans in russische Kinos. Der am 10. Februar, also vor dem Angriff auf die Ukraine gestartete Film machte am vergangenen Wochenende eine Umsatz von 52,1 Millionen Rubel, umgerechnet rund 450.000 Euro, meldete die Branche. Mangels Konkurrenz weit dahinter auf Platz zwei: Das einheimische Sportdrama "Mr. Knockout" von Artem Mikhalkov (46) über die sowjetische Boxer-Legende Waleri Popentschenko (1937 - 1975). Auf Platz drei findet sich eine russische Romantikkomödie mit dem Titel "Ich will heiraten".

Mosfilm verbreitete Schrecken

Die Aussichten für russische Kinogänger sind mehr als trübe, kein Wunder, dass sie sich an die letzten noch angebotenen Hollywood-Abenteuer halten. Experten rechnen mit einem Besucherrückgang von bis zu achtzig Prozent: Die Eigenproduktionen, die bisher rund zwanzig Prozent des Gesamtangebots ausmachten, können die Angebotslücke kurzfristig kaum schließen, und auch "Bollywood"-Musicals, die von den Kinobetreibern mangels Alternativen verstärkt ins Auge gefasst werden, dürften nicht sonderlich viel Zugkraft entfalten.

Die Mosfilm verbreitete wohl eher Schrecken mit ihrer gut gemeinten Ankündigung, sie biete zwölf historische Spielfilme, die in den vergangenen Jahrzehnten "die Liebe des Publikums gewonnen" hätten, abermals zur Auswertung an, darunter alle in ihren Archiven befindlichen Meisterwerke von Andrei Tarkowski (1932 - 1986) wie "Solaris" (1972) und "Stalker" (1979).

Experte: "Kinotechnik macht bald schlapp"

Alexander Golubchikov von der Marketingagentur Salo gab auch zu bedenken, dass die Kinotechnik wohl nicht mehr lange durchhalten wird: "Wir haben keine eigene Produktion von Projektionslampen, wir haben keine Komponenten, alle Kinos sind ausschließlich mit westlichem Equipment ausgestattet. Sowohl für Ton- als auch Projektionsequipment gilt: Wenn Ersatz erforderlich ist, haben wir keinerlei Vorräte. Kinos sind mit Projektoren von Philips oder Osram ausgestattet. Die nutzen sich im Alltag schnell ab. Buchstäblich in einem Monat wird es unmöglich sein, ins Kino zu gehen, weil die Leinwand dunkel bleiben wird. Und selbst wenn sie jetzt die Lautstärke reduzieren, um die Lebensdauer der Tonanlage zu verlängern, was bleibt dann vom Vergnügen?"

Weil auch bei den Streamingdiensten durch den Boykott der großen Akteure kaum noch Nachschub kommt und vorhandene Angebote zurückgezogen wurden, fürchten manche russischen Anbieter schon, auf Filme aus Korea, Indien, China, Japan, Brasilien und Mexiko zurückgreifen zu müssen.

Oscarverleihung fällt für Russland aus

Das Moskauer Filmfest MIFF wurde vom ursprünglich geplanten Termin Ende April auf die zweite Jahreshälfte verschoben. In der offiziellen Erklärung heißt es: "Viele der ausländischen Filmemacher können in der gegenwärtigen Situation weder nach Moskau kommen, noch ihre Filme schicken (in Fällen, in denen diese Filme nur auf Zelluloid oder auf anderen älteren Speichermedien existieren), und in einigen Fällen fehlt die Zustimmung der Produzenten für die Teilnahme von Filmen am Festival."

Außerdem wird es aller Voraussicht nach keine TV-Übertragung der Oscars in Russland geben. Laut Vorankündigung wird der Dienst, der sich bisher darum gekümmert hat, in diesem Jahr aussetzen. Über die Gründe wurde nichts verlautbart, aber der Disney-Konzern, der die weltweiten Rechte hat, dürfte seine Zustimmung verweigert haben. Anton Dyakow, der für seinen animierten Kurzfilm "Boxer-Ballett" für eine Auszeichnung nominiert ist, bekam kein Einreisevisum für die USA. Sein Werk könnte ein Gleichnis auf Russland und die Ukraine sein: Es geht um einen athletischen, bärenstarken Faustkämpfer und eine grazile Tänzerin, deren Fähigkeiten sich als durchaus gleichrangig erweisen.

Hochwertiges Papier wird knapp

Musikfans wird inzwischen empfohlen, sich alle neuen Inhalte auf altmodische Art zu besorgen, also offline auf CDs oder Vinyl, denn viele westlichen Musiker haben inzwischen ihre Songs für den Vertrieb bei Streamingdiensten in Russland zurückgezogen.

Laut Wirtschaftsblatt "Kommersant" herrscht in Russland obendrein ein immer spürbarer Mangel an gestrichenem Papier für Zeitschriften und Bücher mit farbigen Illustrationen, da die größten europäischen Hersteller ihre Lieferungen eingestellt haben . Gleichzeitig ist laut Experten die Qualität des russischen Papiers mit den Produkten der westlichen Konkurrenz nicht zu vergleichen. Außerdem sind die derzeitigen Mengen der heimischen Produktion nicht in der Lage, die Nachfrage zu decken. Einige Buchverlage setzen auf chinesische Lieferanten. Die Branche fürchtet steigende Preise und Produktionskosten.