Trotz 200.000 Fans: Moderator Piers Morgan schließt Rückkehr aus

Zu den Forderungen, er möge doch bitte wieder GMB übernehmen, twitterte Morgan am Donnerstagabend: "Ich komme nicht zurück, aber Dank an alle, die Petitionen unterschrieben haben. Normalerweise machen die Leute Petitionen, um mich los zu werden oder auszuweisen, insofern ist das Ganze eine schöne Überraschung." Gern informierte der TV-Moderator seine Fans über all die Solidaritätsadressen, die ihn erreicht hatten. So bekam er Aufmunterung vom konservativen US-Moderator Tucker Carlson: "Er sagte die Wahrheit und lehnte es ab, auf Druck zu lügen und das ist für uns alle eine Inspirationsquelle." Der britische Journalist Simon Kelner schrieb, die Leute sagten immer, die einen hassten, die anderen liebten Morgan. Es sei jedoch "komplizierter": Es sei beides gleichzeitig möglich, und das gelte für ihn selbst.