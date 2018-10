Trostberger Filmtage starten mit vollem Heimat-Programm

Heute Abend um 19 Uhr machen die Filme "4000 erleben" und die BR-Doku "Die morgenländische Reise des Franz Fuchs", die 1978, also vor 40 Jahren, vom BR gedreht wurde, den Auftakt der Veranstaltung. Sowohl die Bergsteigerin Marlies Czerny als auch Franz Fuchs werden anwesend sein. Erstere stand auf allen 82 Viertausendern der Alpen, Franz Fuchs fuhr mit seinem LKW in den 1970er Jahren in den Iran und nach Saudi-Arabien - ohne Handy und ohne Navi - und wurde dabei von einem Team des Bayerischen Rundfunks begleitet. Die Trostberger Filmtage wollen die Heimat in all ihren Facetten auf die Leinwand und in den Kinosaal bringen: mit heimischen Schauspielern, Regisseuren oder Kameramännern, mit Spiel-, Dokumentar- und Bergfilmen.

"Gestorben wird im nächsten Leben"

Am Freitagabend wird Schauspieler Richy Müller anwesend sein, der in Chieming am Chiemsee wohnt. Er wird in einer Preview die Komödie "So viel Zeit" vorstellen. In dem Film spielen neben Müller auch Jan-Josef Liefers und Jürgen Vogel mit. Ebenfalls am Freitag um 20 Uhr 15 läuft ein Film über die Betreiber der Raststätte B 12 "B 12 - Gestorben wird im nächsten Leben". Es gibt aber auch noch jede Menge anderer sehenswerter Filme: "SOS-Bavaria" zum Beispiel, der einzige Film, der aus italienischer Sicht die Rettung des Höhlenforschers Johann Westhauser aus der Riesending-Höhle im Untersberg zeigt, oder "Bluat is dicker ois Wassa", eine neue Doku über die Huber-Buam, die besten Bergkletter-Brüder der Welt, die am Sonntagabend gezeigt wird.