Tröten und Alphorn: So schräg feiert Augsburg Leopold Mozart

Scheint so, als wäre der Mann zu schnell für Suggestivfragen. Halten wir also bis hierhin fest: Komponiert hätte Moritz Eggert seine „Silly Symphony“ sowieso irgend-wann, Festkonzert hin oder her; und wenn überhaupt, dann ist sie von einem Stück Leopold Mozarts inspiriert, das aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht von Leopold Mozart stammt. Ganz offensichtlich ist es an der Zeit die Gesprächsstrategie zu überdenken: Also erstmal weg von Mozart, hin zu Eggert – Wie war das noch mit den Spielzeuginstrumenten?

Unheimlich fest reinblasen

"Also ich habe...", wie zur Antwort schleppt Eggert eine proppevolle Plastiktüte an, "…riesige Lager von solchen Instrumenten. Also, das sind nur meine jetzt. Zum Beispiel ein Toypiano, das ist jetzt ein sehr schlechtes leider. So eine Trompete, eine dieser Kindertrompeten, die unheimlich schlecht sind, weil fast nichts rauskommt, man muss also unheimlich fest reinblasen. Dann gibt’s einen Satz, der nur mit solchen Quietschobjekten funktioniert, wobei es wahnsinnig schwierig war, genau das zu finden, weil das ist wirklich sehr gut, weil man da solche Geräusche machen kann."

Über vierzig Kinderinstrumente bindet Eggert den drei Solisten seiner "Silly Symphony" ans Bein. Immerhin: der Komponist nimmt sich selbst in die Pflicht und steht als Multi-Instrumentalist mit auf der Bühne. Als Multi-Instrumentalist und als Virtuose – die Partitur verlang den Solisten nämlich einiges ab. Eggert hat die Stimmen streng ausnotiert: Wo und wie gequietscht, getrötet, gepfiffen und geflötet wird, ist genauestens festgelegt. Und an dieser Stelle schließt sich dann doch noch der Kreis zu Leopold Mozart. Der ebenfalls versucht hat, das klassische Instrumentarium zu erweitern, durch Rasseln, Schellen und, ja, auch Alphörner.