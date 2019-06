vor 23 Minuten

Trinkfester Stadt-Chef rettet Rothenburg mit dem "Meistertrunk"

Am Pfingswochenende verwandelt sich Rothenburg ob der Tauber in eine mittelalterliche Stadt, in der auch die Einwohner verkleidet sind. Sie feiern den Bürgermeister, der die Stadt 1631 mit einem tiefen Schluck Frankenwein vor der Zerstörung rettete.