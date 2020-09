Tricks und Täuschung: Kunst als Detektivspiel

Lucy McKenzie kann einfach alles. Marmor so malen, dass einem kalt wird, zum Beispiel. Oder der Hörer des grünen Telefons, das da an der Wand hängt: Den möchte man doch glatt abnehmen, so echt sieht er aus. Und was da alles an die Korkpinnwand geheftet ist, Zettel, Listen, herausgerissene Bildchen – erst bei näherer Betrachtung erweist sich alles als eine Illusion der Malerei. Wenn Kunst die Wirklichkeit übertrifft!

Wenn propere Sozialisten zu coolen Typen der Subkultur werden

Lucy McKenzie malt im Stil der dekorativen Malerei des 19. Jahrhunderts Antworten, wie sie selbst einmal gesagt hat. Antworten auf Kunstgeschichte etwa oder Politik, Sport, Design, Mode, Literatur, Musik oder Film. Das Werk der 1977 in Glasgow geborenen und heute in Brüssel lebenden Künstlerin befeuert Verweisungszusammenhänge und ist ein Cross-over aus Genres und Stilen, Fakten und Fiktionen. Es gehe ihr um den Zusammenhang von Dingen, erklärt die Künstlerin, und weiter: "Ich mag Detektivgeschichten, die eine klare Absicht haben und ganz klare literarische Mittel, dank derer die Geschichte mit all ihren Tricks und Täuschungen funktioniert. Genauso funktioniert auch meine Malerei." "Global Joy I" ist der Titel eines Bildes von 2001, mit dem Lucy McKenzie ein wenig Geschichtsversöhnung betreibt: All die properen Sozialisten des monumentalen Wandfrieses, den der DDR Künstlers Walter Womacka 1964 am Haus des Lehrers in Ostberlin anbrachte, hat McKenzie unter Beibehaltung des Sozialistischen Realismus in coole Typen der Subkultur verwandelt – gleichsam Verweis und Verfremdung, Dokumentation und Imitation.