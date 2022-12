"Triangle of Sadness" räumt beim Europäischen Filmpreis ab

Zeit der Frauen habe gerade erst begonnen

Die Europäische Filmakademie zeichnete die Produktion nun als besten Film aus. Preise gab es zudem für Regie, Drehbuch und Darsteller Zlatko Burić. Die Auszeichnung für die beste Schauspielerin ging an Vicky Krieps. Die Luxemburgerin wurde für ihre Rolle in "Corsage" geehrt – in dem Film der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer spielt sie Kaiserin Elisabeth, aka "Sisi".

Als Krieps Name verkündet wurde, fasste sich die 39-Jährige, die per Video zugeschaltet war, kurz an die Stirn und die Kappe, die sie unter einem Kapuzenpullover trug. Sie sagte, sie habe keine gute Beziehung zu Auszeichnungen und wolle ihren Preis deshalb "allen Frauen auf der ganzen Welt widmen, die gesehen und gehört werden müssen, die sich befreien und von diesen tiefen, tiefen Wunden heilen müssen", die sie seit Generationen trügen. Sie müssten heilen, damit Männer und Frauen wieder zusammenkommen könnten.

Regisseurin Margarethe von Trotta ("Hannah Arendt") wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Im Saal standen Gäste auf und applaudierten für die deutsche Filmemacherin. Die 80-Jährige erinnerte daran, dass vor ihr erst zwei Regisseurinnen diese Auszeichnung bekommen hätten. Sie glaube, die Zeit der Frauen habe gerade erst begonnen.

Tochter nimmt Preis von ermordetem Filmemacher entgegen

Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die rund 4.400 Mitglieder der Filmakademie konnten in einigen Kategorien über Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm ging an "Mariupolis 2" von Mantas Kvedaravičius. Der litauische Filmemacher war nach Angaben der Akademie nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs in die Ukraine zurückgekehrt, gefangen genommen und getötet worden. In Island nahm seine Tochter den Preis entgegen. Sie sagte, wie stolz sie auf ihn sei. In einer weiteren Kategorie wurden Filmproduzentinnen und Filmproduzenten in der Ukraine geehrt.