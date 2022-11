"Treibt Patrioten zur Weißglut": Russland auf dem Rückzug

Die Propagandisten im Kreml hatten die russische Öffentlichkeit seit Tagen darauf vorbereitet: Russland gibt die eroberten ukrainischen Gebiete um Cherson auf und nimmt seine Truppen auf das linke Ufer des Dnepr zurück, wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Befehlshaber Sergej Surovikin bekanntgaben. "Es wird eine umfassende Bewertung der aktuellen Situation vorgeschlagen. Ich verstehe, dass das eine sehr schwierige Entscheidung ist. Außerdem wird ein Teil der frei werdenden Kräfte und Mittel für aktive Operationen, einschließlich offensiver, in anderen Richtungen der Operationszone eingesetzt." Die Region Cherson könne nicht mehr "vollständig versorgt" werden, ständig seien Menschenleben in Gefahr. Angeblich hat Russland bereits 115.000 Einwohner "evakuiert".

Diplomaten wollen sich an "Realitäten" halten

Gleichzeitig sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa: "Wir sind weiterhin offen für Verhandlungen. Wir haben sie nie aufgegeben, wir sind bereit, sie aufzunehmen, natürlich unter Berücksichtigung der Realitäten, die sich im Moment entwickeln." Was das konkret bedeutet, dazu äußerte sich Sacharowa nicht. Ihr Hinweis auf die neuesten Entwicklungen befeuerte jedoch die Fantasie von Beobachtern, wonach Russland einlenken und möglichst bald einen Waffenstillstand erreichen will. Zuvor hatte der stellvertretende Außenminister Andrej Rudenko geäußert, zum Reden sei nur der "gute Wille der Ukraine" nötig.

Die defensiven Formulierungen der Diplomaten und der Rückzug aus Cherson sorgen bei Militärbloggern für Entsetzen, die russische Öffentlichkeit rätselt, was das alles zu bedeuten hat. Darüber hinaus sorgt der mysteriöse Tod des von den Russen eingesetzten stellvertretenden Leiters der Region Cherson bei einem ungeklärten "Autounfall" für heftige Debatten. Kirill Stremousow hatte sich in den sozialen Netzwerken immer wieder gegen die Aufgabe des Gebiets ausgesprochen und mit teils widersprüchlichen Informationen für Wirbel gesorgt. Kurz vor seinem Tod hatte Stremousow geschrieben, die Lage sei "beherrschbar, aber nicht einfach". Seine "Prinzipientreue" haben den Mann "ruiniert", mutmaßten Beobachter.

"Bevölkerung wird Interesse verlieren"

Es gebe keine "guten Nachrichten", so der prominente Kriegskorrespondent Alexander Kots, und zwar in jeder Richtung. Zuvor hatte der Journalist Fotos ins Netz gestellt, wonach auf allen öffentlichen Gebäuden in Cherson die russischen Fahnen eingeholt worden waren. Das empfinden die "Patrioten" vor allem deshalb als Demütigung, weil die Region nach einer fingierten "Volksabstimmung" Russland einverleibt worden war. Putin persönlich hatte gelobt, das Territorium "niemals" wieder zu verlassen. Der Generalsekretär der kremlnahen Partei "Einiges Russland" schrieb dazu jetzt einschränkend: "Es ist nicht schwierig, eine Festung zu nehmen, sondern einen Krieg zu gewinnen."

Nationalisten reagierten mit teils wüsten Beschimpfungen auf den Rückzug, andere hofften, dass es "keine politische, sondern eine militärische Entscheidung" sei. Das "Mantra", wonach Russland Verhandlungen wolle, treibe "selbst äußerst patriotische Bürger zur Weißglut", heißt es bei einem Blogger mit 280.000 Abonnenten. Er fürchtet um das "Makroklima" im Land, wegen der aus seiner Sicht "beispiellosen diplomatischen Aktivität".

Ein sehr großer Teil der russischen Bevölkerung werde "jegliches Interesse am Krieg und die Orientierung verlieren", was eigentlich der genaue Zweck des Krieges sei. Gleichzeitig wachse auf ukrainischer Seite das Selbstvertrauen: "Dieser Umstand wird sicherlich von unseren westlichen 'Freunden' ausgenutzt, die alle ihre Kräfte darauf verwenden werden, die Situation innerhalb Russlands zu beeinflussen."

"Wunder geschah nicht"

Selbst ein martialischer Publizist und Politologe wie Sergej Markow schaltete auf Defensive um. Gefragt, ob sich der Kreml denn jetzt mit der Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abfinden werde, antwortete er in einem Interview überraschend konziliant, der Mann sei ja überhaupt nicht "pro-westlich", sondern nur "käuflich", und wenn es darum gehe, "Menschenleben zu schonen", könne sich Russland mit solchen Leuten durchaus arrangieren: "Selenskyj ist ein Schauspieler, der jede Rolle beherrscht." Verhandlungsziel Russlands könne jetzt sein, die "Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine" zu erreichen.

"Das Wunder geschah nicht", gibt sich das populäre Militärblogger-Portal "Wargonzo" tief deprimiert. "Hatten wir eine Wahl? Ich fürchte, das blieb nicht mehr uns selbst überlassen. Wir müssen den Mut und die Kraft aufbringen, das anzukennen und uns neu aufzustellen. Stellen wir zusammen mit dem militärisch-industriellen Komplex die Kampffähigkeit der Armee wieder her, sammeln wir Kraft und Ressourcen. Und bestrafen wir natürlich diejenigen, die an den derzeitigen Versäumnissen schuld sind. Wir wissen, wo unverhüllter Verrat stattgefunden hat, und auch kriminelle Fahrlässigkeit." Es gebe eine "schwarze Seite" der Geschichte der russischen Armee. auch der russische Staat habe eine "tragische Seite".

"Natürlich kein siegreicher Schritt"

Der neue starke Mann in Moskau, der "ultrapatriotische" Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ("Gruppe Wagner") wurde vom Kreml offenbar eingebunden in die "Rückzugs"-Propaganda. "Die von General Surovikin getroffene Entscheidung ist nicht einfach, aber er handelte wie ein Mann, der keine Angst vor Verantwortung hat. Er tat es auf organisierte Weise, ohne Angst, und übernahm die volle Entscheidungsfindung. Ich möchte betonen, dass es immer extrem schwierig ist, Truppen abzuziehen. Dem Feind den Rücken zu kehren, Stellungen zu verlassen, ist unmöglich", so Prigoschin. Ein "siegreicher Schritt" sei das alles "natürlich nicht". Zur "Panik" und "Paranoia" bestehe aber auch kein Grund. Es müsse jetzt geklärt werden, wer "Kern des Problems" sei.

Der abermalige groß angelegte Rückzug dürfte dem Kreml noch erhebliche psychologische und politische Schwierigkeiten machen, trotz allerlei Propaganda-Lügen, die im Vorfeld an die Redaktionen der russischen Medien zur geflissentlichen Beachtung geschickt worden waren. Zu lange habe die russische Armee nicht mehr "gesiegt", heißt es unter denen, die zu den treuesten Putin-Fans gehören. Ob die "bitteren Wahrheiten" verstanden werden, sei dahin gestellt.

"Dann war der Tod der Soldaten vergebens"

Das besonders reaktionäre Portal "Tsargrad" schreibt grimmig: "Wenn der Abzug der russischen Streitkräfte aus Cherson ein Schritt in Richtung eines sogenannten beschämenden Friedens ist, dann war der Tod unserer Soldaten, die russische Territorien verteidigt haben, vergebens. Und diejenigen, die eine solche Entscheidung getroffen haben, sollten mindestens aus dem Amt entfernt werden und höchstens zur schärfsten Maßnahme verurteilt werden."

Der stellvertretende US-Verteidigungsminister Colin Kahl hatte jüngst erklärt, Russland habe etwa die Hälfte seiner Panzer verloren, rund achtzig Prozent seiner Bodentruppen steckten an der Ukraine-Front "fest": "Putin hat verloren. Nach diesem Krieg wird Russland schwächer sein als zuvor." Hinter den Kulissen soll US-Sicherheitsberater Jake Sullivan damit beschäftigt sein, Kiew zu Verhandlungen mit Moskau zu drängen, wie amerikanische Medien berichten. Deshalb beharre Selenskyj nicht mehr darauf, dass Putin seine Macht abgeben müsse, bevor Gespräche mit dessen Nachfolger geführt würden.

Selenskyjs Berater Mikhail Podoljak sagte dazu dem Portal "Currenttime": "Die Unterstützung [des Westens] für die Ukraine hängt von Grundwerten ab und davon, wie wichtig es für Europa ist, Russland in den Rahmen des Völkerrechts zurückzuführen, damit sich solche Exzesse, insbesondere in Europa, nicht wiederholen. Und alle unsere Partner verstehen klar, dass wir, wenn Russland die gleiche Politik fortsetzt, im Prinzip nie in der Lage sein werden, das Geschehen auf dem europäischen Kontinent zu kontrollieren." Irgendeine Form von "Druck" gebe es jedenfalls nicht.

Putin in seiner "stalinistischen Phase"

Für Hohn und Spott in Richtung Putin war übrigens auch gesorgt. Der russische Blogger Anatoli Sharij schrieb: "Als letzten Ausweg können sie ein weiteres Referendum abhalten und sagen, dass es der Wille der Menschen dieser Regionen ist, wieder Teil der Ukraine zu werden." Der Politikwissenschaftler Andrej Kolesnikow verwies in einem Beitrag für das US-Fachblatt "Foreign Affairs" darauf, Putin sei in seine "stalinistische Phase" eingetreten, nämlich isoliert und paranoid: "Wie Stalin in seinen späten Jahren hat Putin die vollständige Kontrolle über Russlands Eliten erlangt, sie vor Angst gelähmt und ihren Herrscher insgeheim hassen lassen."

Die meisten hofften, dass der Diktator "verschwinde", bevor er Zeit habe, sie zu feuern: "Putin wirkt heute stärker denn je. Aber gleichzeitig ist unklar, wer ihn retten könnte, wenn er jemals diese Kraft verlieren sollte. Wie bei Stalin in seinen späteren Jahren."