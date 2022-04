"Trauriger Trend": Russische Medien fürchten "rabiate Isolation"

"Gott segne uns Journalisten", seufzt Eva Merkatschewa (43), Mitglied des Rates zur Entwicklung der Zivilgesellschaft und Menschenrechte beim russischen Präsidenten, und für ihr Stoßgebet in der Zeitung "Moskowski Komosomolez" (MK) gibt es einen nachvollziehbaren Grund: Wenn sich die Scharfmacher in der Duma durchsetzen, kann demnächst praktisch jeder Berichterstatter als "ausländischer Agent" diffamiert und verfolgt werden.

"Die Teilnahme von Russen an irgendeiner internationalen Arbeit wird einfach unmöglich", fürchtet die engagierte Medienpolitikerin: "Wir selbst werden in einer so rabiaten Isolation enden, von der selbst die UdSSR nicht zu träumen wagte. Selbst während des Kalten Krieges hat sich die humanitäre Zusammenarbeit (wissenschaftlich, fachlich) weiter entwickelt und dazu beigetragen, dass wir Unterstützer fanden und allgemein ein positives Bild unseres Volkes vermitteln konnten."

"Mediale Unfruchtbarkeit" befürchtet

Komme die Verschärfung des Gesetzes, müssten "alle Russen Angst haben", mit Ausländern zu sprechen oder zu kooperieren: "Wie können wir dann den traurigen globalen Trend zur 'Abschaffung der russischen Kultur' ändern?" Merkatschewa scheut sich nicht, den britischen Science-Fiction-Autor Aldous Huxley zu zitieren, demzufolge eine Person, die von Misstrauen umgeben ist, irgendwann beginne, sich selbst zu misstrauen.

Was die Kommentatorin am meisten beunruhigt: Die russischen Behörden müssten nicht mehr nachweisen, dass ein Journalist vom Ausland finanzielle Zuwendungen erhält. Es soll künftig reichen, dass er "unter ausländischem Einfluss steht" und Material für einen "unbegrenzten Personenkreis" aufbereitet. Das werde zur medialen "Unfruchtbarkeit" führen, so Merkatschewa, zu "absoluter Sterilität". Im Kreml dürfte sich die Autorin damit keine Freunde machen, zumal sie sich nicht scheut, den "Tod" des Journalismus und damit des gesamten gesellschaftlichen Lebens vorherzusagen: "Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit ohne freie Medien."

Werden Zitate von Albert Einstein gefährlich?

Sie verstehe das jetzt diskutierte Gesetz so, dass jedwedes Berufen auf internationale Quellen gefährlich würde, ja selbst nichtrussische Klassiker wie Aristoteles, Kant, Einstein nicht mehr ohne Weiteres zitiert werden dürften. Es werde gewiss Kräfte geben, die bei diesen Geistesgrößen "Spuren von schädlichem Einfluss des Westens" befürchteten: Letztlich habe sie das Gefühl, so Merkatschewa, dass die Duma "einen Schritt vor und drei Schritte zurück" mache.

"Wenn der Gesetzentwurf in dieser Form angenommen wird, fällt jeder Journalist darunter, da er eindeutig festlegt, dass nicht nur diejenigen, die sich an politischen Aktivitäten beteiligen, gemeint sind, sondern auch diejenigen, die Informationen darüber sammeln und verbreiten. Das betrifft jeden Journalisten, es ist schließlich sein Beruf, Informationen zu sammeln und zu verbreiten", warnt die Autorin.

"Normale Kriminelle können aufatmen"

Es ist immerhin überraschend, dass die MK Merkatschewa Platz für ihren Kommentar einräumte. Und mutig ist es auch von der St. Petersburger Wirtschaftszeitung "Kommersant", mit geradezu ätzender Häme Putins neueste Medienschelte zu kommentieren. Unter dem fast schon satirischen Titel "Weiße Mächte unterdrücken uns bösartig" schreibt Andrej Kolesnikow, "normale Kriminelle" könnten aufatmen, weil sich derzeit niemand für sie interessiere. Putin gehe es allein darum, "Extremismus" in den Medien zu unterbinden.

Tatsächlich hatte der Präsident die Staatsanwälte zu vermehrtem Eingreifen aufgefordert: "Beenden Sie entschieden alle Aktionen, die darauf abzielen, sich von außen in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen, unsere Gesellschaft zu destabilisieren, Fremdenfeindlichkeit, militanten Nationalismus, interkonfessionelle Feindseligkeit zu schüren! Und reagieren Sie natürlich sofort auf die Verbreitung radikaler Ideologien im Internet, Fälschungen, die Verstöße gegen die öffentliche Ordnung provozieren, die Vorbereitung illegaler Aktionen. Sie werden oft hauptsächlich aus dem Ausland organisiert, auf unterschiedliche Weise organisiert: Entweder kommen Informationen von dort oder Geld."

Angeblich geht es um mehr "Transparenz"

Was das neue Gesetz betrifft, behauptet Wassili Piskarjow (58), der Leiter der Duma-Kommission zur Untersuchung von ausländischer Einmischung in Russlands innere Angelegenheiten, "Hauptziel" seien nicht etwa neue Verbote und Repressionen, sondern es gehe vielmehr darum, "Transparenz" über die Aktivitäten von Medienleuten sicherzustellen.

Dagegen ereiferte sich die Abgeordnete Maria Butina in wildem Verschwörungsfuror: "Wir sind uns bewusst, dass wir in einer Welt leben, in der sich ausländische Agenten anpassen und nie zuvor gesehene Methoden der Informationskriegsführung anwenden können. Daher sollte die Liste möglicher Aktivitäten offen sein." Das klingt schon ziemlich stalinistisch, will sie den Geltungsbereich des Gesetzes doch möglichst weit statt eng fassen.

Rund 260.000 Russen hatten sich einer Petition angeschlossen, das seit 2012 mehrfach verschärfte Gesetz über "ausländische Agenten" aufzuheben. Es übe staatlichen Druck auf Medien und öffentlichen Organisationen aus. Doch in Kriegszeiten scheint gerade das ein Hauptanliegen des Kreml zu sein.