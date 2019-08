Traumsequenzen und Alptraumbilder – Arik Brauer in Erfurt

Ein großer Raum in der Ausstellung in der Erfurter Kunsthalle mit Arbeiten von Arik Brauer, ist den Frauen gewidmet. Man könnte sagen, es ist eine Hommage an ihren Mut, ihren revolutionären Geist, ihren Widerstand, aber auch die Vergegenwärtigung ihrer Ohnmacht in einer immer noch von Männern dominierten Welt. Ein Bild heißt "Die Steinigung". Es blickt auf den nackten geschundenen Körper einer Frau, sie ist haarlos, blutend. Zerfetzt bereits sind Gesicht und Brüste. Gekrümmt vor Schmerz ist sie der tödlichen Tortur ausgeliefert. Im Hintergrund des Bildes eine gesichtslose Masse Steine werfender Männer, die winzig klein vor dem Körper der Frau zu verschwinden scheinen, und doch bestimmen sie das Geschehen, die Gewalt, den Wahnsinn der Folter. Ein anderes Bild porträtiert eine junge muslimische Frau, die lesen und schreiben lernt. Die männliche Figur im Hintergrund richtet eine Waffe auf sie. Dann das Porträt einer Afrikanerin, elegant schreitend, ein Reisigbündel auf dem Kopf, darauf ein kleiner, rauchender Mann. "Würde" nennt der Künstler Arik Brauer das Bild. Daneben der Mundraub der ängstlich flüchtenden Romafrau. Aber auch Sophie Scholl, die Studentin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus erscheint in dieser Galerie der Frauen – mit einer schmalen roten Schnur um den Hals wie ein Band aus Blut. Es sind Frauenschicksale, die den inzwischen neunzigjährigen Künstler Arik Brauer umtreiben.

Gesellschaftskritisch aber auch märchenhaft

Er habe sich vor allem dank seiner Töchter viel mit der nicht vorhandenen, oder zu großen Teilen nicht vorhandenen Gleichberechtigung der Frau beschäftigt, sagt der Brauer: "Das ist ja nicht irgendeine Sekte oder Gruppe, das ist die halbe Menschheit und die ist es jetzt, die den Kopf aufhebt und das halte ich für die größte Revolution der Menschheit, des Homo Sapiens überhaupt!"

Konsequent behandelt Brauer emanzipatorische, politische und ökologische Themen, Frauenrechte, Rassismus und Krieg, bettet sie aber in eine poetische, oft märchenhaft-mythische Bildsprache ein. Es sind Bildvisionen zwischen Schrecken und Idealismus, die Arik Brauer virtuos, mit beinahe altmeisterlicher Akribie durchdekliniert und die wechselweise Assoziationen hervorrufen an Szenarien von Hieronymus Bosch oder Pieter Bruegel, dem Älteren – ganz klar aber auch an einen Surrealisten wie Max Ernst.