"Traumschiff"-Schauspielerin Heide Keller gestorben

Die aus der ZDF-Serie "Das Traumschiff" bekannte Schauspielerin Heide Keller ist tot. Keller sei am vergangenen Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Zur Todesursache äußerte sich der Sender nicht. Keller hatte im "Traumschiff" 38 Jahre lang die Rolle der Chefhostess Beatrice gespielt.

Einmalige Karriere in Deutschland

"Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben", erklärte die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel. Keine Schauspielerin habe so lange eine vergleichbare Serienrolle verkörpert wie die gebürtige Düsseldorferin.

Seit der ersten Folge des "Traumschiffs" 1981 hatte Keller in der Serie mitgespielt. Schiffe und Kapitäne wechselten im Laufe der Zeit, Keller aber erlebte alle mit: vom ersten Kapitän, gespielt von Günter König, bis zu prominenten Gästen wie Florian Silbereisen.

Programmdirektorin Heike Hempel erinnert auch daran, dass Heide Keller ihre Rolle nicht bloß spielte, sondern an den Drehbüchern mitschrieb und so die Figur weiterentwickelte, die schnell zu einer Kultfigur im deutschen Fernsehen wurde.

Auf der Bühne und im Film

Heide Keller wurde am 15. Oktober 1939 in Düsseldorf geboren und spielte nach abgeschlossener Schauspielausbildung auf verschiedenen deutschen Theaterbühnen, bevor sie ihren Platz im Fernsehen und damit auch im ZDF fand.

Neben dem "Traumschiff" konnte das Fernsehpublikum Keller in der Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" erleben und in einigen Rosamunde-Pilcher-Filmen.

Abschied vom und im Traumschiff

Ihren letzten Auftritt auf dem "Traumschiff" hatte sie 2018 in der 80. Folge des Traumschiffs "Los Angeles": Sie wolle von Bord gehen, erklärte sie damals, "solange ich die Gangway noch auf Stöckelschuhen verlassen kann." Das Alter war es, was sie ihre Karriere 2018 beenden ließ.

Mit "Danke. Es war schön" verabschiedete sich Heide Keller aus ihrer Lebensrolle, ihr Spielpartner Sascha Hehn, der in Kellers letzter Folge den Kapitän gab, rief ihr folgenden Abschiedsgruß zu: "Sie hat ihre Liebe, den Humor, ihre Hilfsbereitschaft und ihre Klugheit für viele Jahre uns geschenkt."