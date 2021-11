Traumlogik statt Biopic: Neuer Kinofilm über Thomas Brasch

Immer wieder lässt uns Regisseur Andreas Kleinert Gedichtzeilen hören, immer wieder sehen wir Thomas Brasch, wie er an seinem Roman arbeitet, Gedanken, Sätze notiert, in akribischer Feinarbeit Figuren, Handlungen, Texte skizziert und doch zu keinem Ende kommt. Wir sehen, wie er – da ist er schon aus der DDR in den Westen ausgereist – Journalisten zurückweist, die seine Texte nicht lesen, aber in seiner Lebensgeschichte herumschnüffeln. Und so kreist der Film auch um die Frage, was eigentlich seine Macher und was uns, die Zuschauer, so interessiert an dieser Figur: Stürzen auch wir uns eher auf die Szenen, in denen die Familiengeschichte lesbar wird? Die Flucht der Eltern vor dem NS-Regime, der Vater: SED-Parteifunktionär, stellvertretender Kulturminister der DDR. Und Thomas: sein trotziger Gegenspieler, Ende der 1960er Jahre zum Beispiel, als Thomas Brasch Flugblätter verteilt und gegen die Politik der DDR anschreibt, aber auch schon früher, in Kindertagen, als er nichts weiter tut, als vom Künstlerleben zu träumen.

Vater-Sohn-Konflikt und ein Autor zwischen Kunst und Politik

Manchmal gibt sich auch dieser Film der Lust am Vater-Sohn-Komplex hin und spielt den Konflikt plakativ aus. Im Kern aber gelingt Andreas Kleinert ein kluges Kaleidoskop. Schlaglichtartig schaut die Kamera in ein Leben zwischen Kunst und Politik, das sich kaum auf einen Begriff bringen lässt. Eine Szene in der Kadettenschule, eine in Haft, eine Szene als Fräser im Werk nach der Entlassung aus dem Gefängnis, eine auf der Filmhochschule, noch eine in Cannes, einige Einstellungen am Schreibtisch und viele mit und zwischen Frauen … Szene für Szene werden so die Zerbrechlichkeit, die Lust auf Rebellion, auf unbedingte Veränderung, auch die Ängste dieses Mannes spürbar, ohne dass die eine große Erzähllinie aufdecken will, warum Thomas Brasch wurde, was er eben auch sein konnte: ein unsympathischer, verletzender Typ, ein Mann, der um jeden Preis und in jeder Lage rebellieren musste.