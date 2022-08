Traum von Serie? Neil Gaimans Comic "The Sandman" bei Netflix

Es sind Träume, die uns Menschen formen und unser Innerstes spiegeln, unsere Hoffnungen, Sehnsüchte und Ängste. So, nur noch etwas pathetischer, formuliert es die Hauptfigur der Serie - "Dream" oder auch "Morpheus" genannt - direkt zu Beginn. Er muss es wissen. Immerhin herrscht er über die Traumwelt. Seinem Reich wird er über 100 Jahre fernbleiben - ein Mensch hält ihn gefangen.

Während Morpheus im Keller eines Herrenhauses als Geisel von einer Generation in die nächste weitergegeben wird, zerfällt sein Reich. Träume entfliehen, die Insignien seiner Machten haben längst neue Besitzer. Als er entkommt, muss er sie wieder an sich bringen und in der Traumwelt kräftig aufräumen - und ist damit nicht einmal die Hälfte der Staffel beschäftigt. Die Vorlage bietet mit über 2.000 Seiten mehr als genug Stoff, der untergebracht werden will. Und es sind noch nicht einmal alle Bände zur Serie geworden.

Aus der Nische in den Mainstream

"The Sandman" ist weltbekannt – in den Comicläden. Nun wird er als Serie in den Mainstream gehievt, unter anderem mit Allan Heinberg als Showrunner und einem der Serien-Autoren. Er hatte zuvor 15 Jahre lang mit Shonda Rhimes gearbeitet, der Erfinderin der Erfolgsserie "Grey‘s Anatomy". Rhimes beherrscht das Hochglanz Drama. Die Kunst des Hochglanzdramas findet sich bei "The Sandman" wieder, neben Fantasy, Horror, Action, Schnulze und auch Gewalt.

Hier geht es zum Serien-Podcast: Skip Intro

Wobei Morpheus als Sagengestalt immer etwas entrückt ist, optisch eine Mischung aus Harry Potter und dem Vampir Edward aus dem Vampir-Mehrteiler "Twilight". Neues Anschmacht-Material also für die nächste Generation Fantasy-hungriger Teenager. Dieses Potential kitzelt erst der Hochglanz-Charakter der Serie aus der Figur Morpheus heraus, die Bilder des Comics geben das nur bedingt her. Sonst ist an der Vorlage, die in den 80ern schon progressiv war, eher Minimales verändert worden, aus einem John wurde etwa eine Johanna. Außerdem tauchen in der Serie natürlich jede Menge Referenzen auf, auch ein paar Easter Eggs.