Traum vom Weltall: Die erste deutsche Astronautin

Der Traum vom Weltall wurde bislang vor allem für Männer wahr. Seit den Anfängen der Raumfahrt in den 1950er Jahren sind weltweit bisher nur circa zehn Prozent der Astronauten weiblich gewesen. Unter den elf deutschen Astronauten war keine einzige Frau. Suzanna Randall will nun als erste deutsche Astronautin auf die ISS.

Casting für die erste deutsche Astronautin

Die Möglichkeiten sich offiziell bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zu bewerben, sind selten. Beim Auswahlverfahren 2008 meldete sich Randall an. Und scheiterte.

Die nächste Gelegenheit kam für die heute 42-Jährige mit der Casting-Kampagne "Die erste deutsche Astronautin": Rund 45 Millionen Euro will die private Initiative sammeln – damit im Jahr 2023 die erste deutsche Frau auf der ISS forschen kann. Ein Vorhaben, das junge Frauen und Mädchen für die Wissenschaft begeistern will:

"Das wird eine riesige Symbolkraft haben, weil: die Mädels, die jetzt aufwachsen, sehen in den wissenschaftlichen und technischen Berufen, die ja die zukunftsträchtigen sind, bisher sehr wenige Frauen." Suzanna Randall

Voller Stundenplan: Russisch, Roboterkunde, Schwerelosigkeit

400 hochqualifizierte Bewerberinnen – Naturwissenschaftlerinnen, Pilotinnen, Ingenieurinnen – meldeten sich für das Auswahlverfahren an, bei dem das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt half. Randall setzte sich als eine von zwei Finalistinnen durch.

Seit Anfang 2018 lernt Randall Russisch, Roboterkunde und Tauchen und absolviert Parabelflüge, das heißt, sie trainiert Schwerelosigkeit in der Luft. Normalerweise findet das in der Zero-G-Boing statt, die zunächst steil nach oben fliegt, um dann im Sturzflug etliche Höhenmeter zu sinken. Suzanna Randall trainiert aber auch in einer kleinen Cessna über dem Ammersee. Denn auch der Pilotenschein ist eine Grundbedingung für die Reise ins All.

"Miss ISS"

Suzanna Randall muss bei ihrem Astronautentraining Ausdauer und Mut beweisen, trotzdem erinnert die Berichterstattung über die Astronautinnen-Kampagne eher an einen Schönheitswettbewerb – mit Titeln wie "Germany’s next Top-Astronautin" oder "Ich wäre so gern Miss ISS".

"Darauf reduziert zu werden: 'Ach, es werden jetzt die bestaussehendsten Frauen genommen', das habe ich auch schon gehört, und ich habe gedacht: Das kann wirklich nicht sein. Ich nehme das aber auch mit Humor – die Bildzeitung hat mich mal 'Miss Universe' genannt, da habe ich gedacht: Hey, das ist doch cool. Also, wenn man’s in die Bildzeitung als 'Miss Universe' geschafft hat, hat man’s geschafft im Leben." Suzanna Randall

Von gängigen Klischees hat sich Suzanna Randall frei gemacht. Dass ihr aber immer noch junge Mädchen schreiben, sie würden sich zwar für Mathe und das Weltall interessieren, doch das sei ja nur etwas für Jungs - das ärgert Suzanna Randall. Und motiviert sie, Vorbild zu sein, für die nächste Generation: "Ich bin sehr dickköpfig. Wenn mir jemand sagt, das kannst du nicht, das wird eh nichts, dann denke ich mir: 'Jetzt erst recht.'"

"Weibliche Kompetenzen" sind gefragt

Das aktuelle Auswahlverfahren der ESA läuft noch bis Herbst dieses Jahres. Suzanna Randall ist überzeugt: Mit Sicherheit wird eine Frau dabei sein. Zumal bei der Raumfahrt momentan vor allem Fähigkeiten gefragt seien, die als typisch weiblich gelten: Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Multitasking-Fähigkeit.

"Die Zeit, wo man Supermann sein musste, wo das wirklich die Militärjetpiloten waren, wie am Anfang der Raumfahrt, als auch die physische Kraft ganz, ganz wichtig war – die Zeiten sind vorbei." Suzanna Randall

Mittlerweile ist Suzanna Randall ein gefragter Talkshow-Gast, Moderatorin des YouTube-Kanals "Terra X Lesch & Co" und Buchautorin. Zudem kann sie in dem Podcast "Kosmos Musik" von BR-Klassik ihre beiden großen Leidenschaften verbinden: Die Wissenschaft und die Musik. "Beide, Astronomie und Musik, haben etwas Transzendentes, holen uns komplett aus dem Alltag heraus und machen uns eigentlich zu Menschen."