Trauerrituale international: Der Umgang mit dem Tod

Jede Religion gibt ihre eigene Antwort auf die Frage "Was kommt nach dem Tod?" Dementsprechend unterscheiden sich die Rituale, die am Ende des Lebens vorgesehen sind. Die Hoffnung, die Seele, den Geist oder das Bewusstsein der Verstorbenen gut aufgehoben zu wissen, ist in allen Religionen ähnlich. Das farbenfrohe und lebenslustige Spektakel, das alljährlich in Mexiko und anderen südamerikanischen Ländern gefeiert wird, bildet da eher eine Ausnahme. Meist ist das Trauern eine ernste, ruhige und bittere Angelegenheit, die klaren Regeln folgt.

Dia de los Muertos – der Tag der Toten in Mexiko

Totengedenken kann bunt und fröhlich sein, das zeigt das traditionelle mexikanische Fest "Dia de los Muertos", das Anfang November von den Gläubigen bunt geschminkt und verkleidet begangen wird. Es ist ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Toten.

Nach dem Volksglauben kehren die Seelen der Verstorbenen an diesen Tagen zu ihren Familien zurück, um sie zu besuchen. Sie werden mit geschmückten Altären willkommen geheißen. Auf diesen stehen Kerzen, Familienfotos, Getränke und traditionelle Speisen wie das Brot der Toten (pan de muerto) und Zuckerschädel. Umgeben ist alles von Blumen, verzierten Totenköpfen und so manchen skurrilen Symbolen.

2008 nahm die UNESCO den Dia de los Muertos in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf. Seine Ursprünge gehen auf prä-hispanische Kulturen Südamerikas zurück, heutzutage wird er jedoch unabhängig von Religion und ethnischer Herkunft begangen, als eine Mischung aus hispanischen, religiösen Riten und christlichen Festen.

Islamische Bestattung als "Dienst" an dem Toten

Der Abschied von Verstorbenen folgt im Islam klaren Ritualen und ist für Muslime eine Pflicht. Dabei gibt es drei Hauptregeln, die beachtet werden müssen: die rituelle Waschung, das Totengebet und die Beisetzung in einem Erdgrab.

Nur Muslime dürfen die Totenwaschung durchführen. Männliche Verstorbene werden von einem Mann gewaschen, weibliche von einer Frau. Im Glauben der Muslime soll der Tote am Tag des Jüngsten Gerichts rein vor Gott treten können. Danach wird der Körper in weiße Tücher gehüllt, in denen der Tote auch beigesetzt wird. Nach islamischem Brauch gibt es keinen Sarg.

Das Totengebet ist der zweite wichtige Bestandteil einer islamischen Bestattung. Es wird vom Imam gesprochen und soll dem Verstorbenen helfen, schnell und gut ins Paradies – und damit zu Gott – zu gelangen.

Nach dem Totengebet folgt unmittelbar die dritte Hauptpflicht: die Beisetzung in einem Erdgrab. Hier ist, wie bei dem täglichen Gebet, die Ausrichtung nach Mekka entscheidend. Der Verstorbene wird auf seiner rechten Seite liegend begraben, diese muss Richtung Mekka ausgerichtet sein.

Feuerbestattungen sind im Islam verboten, da Feuer für die Muslime ein Zeichen für die Hölle ist. Zudem soll der Körper des Verstorbenen unversehrt bleiben und so vor Gott treten können. Muslime trauern verhalten. Lautes Weinen oder Schreien ist bei islamischen Bestattungen nicht erwünscht. Man glaubt, dass so etwas die Seele des Verstorbenen straft.

Judentum: Der Tod gehört zum Leben, wie die Nacht zum Tag.

Im Judentum ist der Tod der Anfang eines neuen Kapitels: Die Seele trennt sich vom Körper und kehrt wieder nach Hause zurück. Wie im Christentum gibt es die Vorstellung von einer Auferstehung der Toten. Jedoch ist die jüdische Religion mehr auf das Diesseits konzentriert als alle anderen Religionen. Darum gibt es auch darüber, wie es im Jenseits nach dem Tod weitergeht und wie dieses Jenseits genau aussieht, keine dogmatischen Vorstellungen.

Ganz genau festgelegt ist jedoch, was zu tun ist, wenn ein Mensch im Sterben liegt. Der Sterbende soll sich mit Gebeten vorbereiten, die eigenen Sünden bekennen und seine Kinder segnen. Beim Eintreten des Todes sollen die Anwesenden zusammen mit dem Sterbenden das Schma Jsrael beten. Das letzte Wort des wichtigsten jüdischen Gebets soll auch das letzte Wort des Sterbenden sein.

Nach dem Tod lassen Familie und Freunde den Leichnam nicht mehr alleine. Sie bleiben bei ihm, bis er für das Begräbnis vorbereitet ist. Er wird gewaschen und in ein einfaches Leinentuch gelegt. Im Anschluss wird der Tote in einer schlichten Zeremonie in einem Erdgrab beigesetzt. Feuerbestattungen werden abgelehnt. Diesen steht die biblische Vorstellung entgegen, dass der Körper in seinen ursprünglichen Zustand zu Gott zurückkehren soll.

Das Erinnern hat im Judentum einen zentralen Platz: Alle jüdischen Feiertage sind im Prinzip Erinnerungstage an die Geschichte des jüdischen Volkes. An allen hohen Feiertagen wird mit einem speziellen Gebet auch der Toten gedacht. Ebenso an den Todestagen der einzelnen Verstorbenen, an denen für sie gebetet und eine Kerze angezündet wird.

Buddhismus: Übergang zur Reinkarnation

Im buddhistischen Glauben lässt die Seele eines Menschen nach dem Tod ihren alten Körper zurück und sucht sich einen Neuen. Was für ein Körper das sein wird, bestimmt das Karma des Menschen, also die positiven und negativen Handlungen, die er in seinen bisherigen Leben sammeln konnte.

Aus diesem Verständnis heraus – dem Glauben an die Wiedergeburt – stehen vor allem Gebete und symbolische Reinigungshandlungen im Mittelpunkt. Nach buddhistischem Verständnis befindet sich die Seele eines Menschen nach dem Tod bis zu 49 Tage in einer Art "Zwischenraum". Dass diese Zeit im "Zwischen" möglichst kurz ist und die Reinkarnation positiv, dafür beten die Angehörigen. Es ist jedoch vor allem die Aufgabe eines jeden Einzelnen durch gute Taten und Meditation diesen Kreislauf der Wiedergeburt zu überwinden und das Nirwana zu erreichen.

Was mit dem "zurückgelassenen" Körper passiert, ist bei den Buddhisten von Region zu Region verschieden. In Thailand zum Beispiel wird der Tote vor der Beerdigung gewaschen. Als symbolischen Akt der Reinigung übergießen Angehörige seine rechte Hand mit Wasser. In Tibet gibt es die Tradition, die Toten entsprechend der Elemente Feuer, Wasser oder Erde zu bestatten. Zum Beispiel die Asche über dem Wasser, also über Flüssen, zu verstreuen. Auch eine Bestattung in einem Sarg ist möglich. Vor der Bestattung wird der Leichnam in der Regel zwei bis drei Tage im Haus der Familie aufgebahrt.

In Sri Lanka werden am Tag der Beerdigung alle Anwesenden zum Abendessen eingeladen. Auch ein Mönch ist anwesend, der für den Verstorbenen betet. Dieses rituelle Gebet durch einen Mönch wird am Tag nach der Beerdigung nochmals gesprochen, ebenso nach sieben Tagen und drei Monaten. Es soll der Seele helfen, sich von dem Weltlichen zu lösen und auf die Reise zu gehen.