Trauernde Eltern: Advent zwischen Schatten und Licht

An Maria Empfängnis jährt sich heuer zum zehnten Mal der Tod des kleinen Sebastian. Der 8. Dezember ist sein Sterbetag und gleichzeitig der Geburtstag seiner Schwester Helena, die im Herbst 2019 gestorben ist. Gerade einmal zwei Jahre alt waren die Geschwister, die einander auf der Welt nie begegneten, und völlig überraschend starben. Beide hatten eine Genmutation.

Gefühl der Einsamkeit steigt

Wieder ist es ein spezieller Advent für die Familie Kostenzer im Wildschönauer Ortsteil Thierbach, dieses Jahr vielleicht noch mehr als sonst. Im entlegenen Bergdorf, gefühlt am Ende der Welt, ist die Pandemie zwar auf den ersten Blick nicht so augenfällig wie in der belebten Stadt, doch die verschneite Idylle hat auch etwas Trügerisches: Ganz Österreich ist Hochrisikogebiet, auch im Tiroler Hochtal sind die Inzidenzen alarmierend. Mit den Kontaktbeschränkungen fällt das Zusammenkommen der Dorfgemeinschaft weg, und so steigt auch hier das Gefühl der Einsamkeit.

Wie kommt nun diese Familie mit ihrem besonderen Schicksal durch die kürzesten Tage und längsten Nächte im Jahr, die in Zeiten der Pandemie noch ein wenig dunkler erscheinen als sonst? Was hält sie über Wasser, was lässt sie zuversichtlich bleiben? Wo sind ihre Lichtpunkte?

Dorfgemeinschaft stärkt die Familie

Seit 10 Jahren ist der Advent für die auf dem historischen Hörbighof lebende Familie keine unbeschwerte besinnliche Zeit mehr, die Vorfreude auf Weihnachten hat einen Schatten bekommen. "Der Advent steht für mich für Geburt und Tod", sagt Sebastian Kostenzer. Seit dem Tod ihrer beiden Kinder ringen er und seine Frau Andreia um Sinnhaftigkeit und suchen nach Antworten: Was hat es auf sich mit diesem 8. Dezember, der gleichzeitig Geburts- und Todestag ist? Darüber, dass die Acht für Unendlichkeit steht, hat Sebastian lange mit Pfarrer Paul Rauchenschwandtner gesprochen – damals, als Helena starb. In der düstersten Stunde ihres Lebens gab ihnen der Pfarrer viel Halt.

Auch dieses Jahr wird er die vierköpfige Familie an diesem symbolischen Tag begleiten. Gestärkt werden das Paar und die beiden Geschwister-Kinder Laura (15) und Gabriel (8) auch durch die Dorfgemeinschaft, selbst wenn die Pandemie gerade ein Zusammenkommen der Menschen in dem kleinen Thierbach nicht so ermöglicht wie gewohnt.

Schutzengel im Alltag

Durch den Advent trägt sie aber auch die Kraft ihres Glaubens, der ihnen täglich dabei hilft, die kleinen verstorbenen Kinder in begleitende Schutzengel zu verwandeln und so zum Teil ihres Alltags werden zu lassen. Die Kraft des Glaubens gibt ihnen auch die Zuversicht, für die der Advent steht: Dass das Licht stärker ist als die Dunkelheit.