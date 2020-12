Trauerarbeit und Elektronik: neues Album von Songpoet Tom Liwa

"Die Musik umkreist einen irgendwie wie eine Schwebebiene, und dann sticht sie einen ins Auge, und dann fängt der Gesang an, und man will, dass der Schmerz im Auge nie mehr aufhört", so beschreibt Tom Liwa selbst sein neues Album. In den Liedern erzählt er, wie er einen Freund beim Abschiednehmen von dieser Welt begleitet oder er beschreibt einen Hasen, der seit Tagen nichts mehr gegessen hat.

Schmerz, Tod und heitere Gelassenheit

Die Themen Abschied und Tod sind immer präsent auf seinem neuen Album, ohne dass es deswegen besonders traurig wäre. Eher ist es geprägt von einer heiteren Gelassenheit, einer kontemplativen Melancholie und einem Blick auf seine Mitmenschen, der nichts beschönigt oder verschweigt – etwa in dem Lied "Bismo", wenn Liwa singt: "Ihre Haare sind fettig / und sie redet mit sich selbst. / Doch in ihren Augen spiegelt sich / die Schönheit der Welt."

Ein Gitarrist schwenkt um auf Elektronik

Eigentlich ist Tom Liwa Gitarrist, aber die Gitarre spielt auf seinem neuen Album eine Nebenrolle und kommt tatsächlich nur bei zwei Liedern zum Einsatz. Ansonsten ist die Musik vorwiegend mit analogen Synthesizern und Klavier eingespielt – manchmal mischt Liwa noch Naturklänge dazu. "Ambient" hat sich als Begriff für diesen minimalistischen Musikstil eingebürgert. Populär gemacht hat ihn in den 1970ern der Popavantgardist Brian Eno. Bei Tom Liwa lässt diese kunstlose, aufs Wesentliche reduzierte Musik seine nachdenklichen, poetischen Texte oft erst richtig zur Geltung kommen: "Staunend verfolg' ich die Vogelschwärme. / Seh‘ in ihrer Bahn das All und die Sterne. / Spür' in ihrer Anmut die Fülle und das Fehlen. / Ich frag, wenn ich müde werde: / Trägst du mich, meine Seele?"

Lieder für stille Tage

Man merkt den neuen Liedern von Tom Liwa an, dass sie nach einem Umzug Liwas aufs Land und zum großen Teil im Corona-Lockdown entstanden sind.

Musik und Text sind sehr konzentriert, lassen alles Überflüssige weg und sind eine Rückbesinnung auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Liwa selbst sagt dazu: "Man könnte sagen, die Songs handeln samt und sonders vom Sterben. Doch irgendwas an diesem Satz wird der Sache nicht gerecht. Vielleicht ist das Album ein Versuch, das Thema Tod tröstlich anzugehen, ohne auf Glauben zu verweisen." Auf jeden Fall passt Liwas Album sehr gut in diese Zeit des social distancing, der Selbstbesinnung und der Solidarität. Ein Album für stille Tage, das zum Nachdenken anregt.