Trauer um Vader Abraham: Schlümpfe-Sänger Pierre Kartner ist tot

Der mit seinem "Lied der Schlümpfe" bekannt gewordene niederländische Schlagersänger Vader Abraham ist gestorben. Der Sänger und Komponist mit dem bürgerlichen Namen Petrus Kartner, Spitzname Pierre, starb im Alter von 87 Jahren, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf einen Sprecher der Familie am Freitag mitteilte. Neben seiner eigenen Songs war Kartner auch als Songwriter für Künstlerinnen wie Ireen Sheer, Nana Mouskouri oder Heino in Erscheinung getreten.

Karnevals-Nummer wurde Welthit

Kartners Alter Ego "Vader Abraham" entstand durch einen Zufall. Kartner hatte ein Karnevals-Lied namens "Vader Abraham had zeven zonen" ("Vater Abraham hatte sieben Söhne“) geschrieben und es aus Mangel an einem anderen Sänger schließlich selbst eingesungen, kostümiert als Abraham. 1977 nahm er "’t Smurfenlied" ("Das Lied der Schlümpfe") auf, wobei er seine Aufnahme in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abspielte - der Schlumpf-Stimmen-Effekt war geboren.

Kartner mit Nähe zum Rechtspopulismus

Das Lied wurde ein großer internationaler Erfolg, weswegen Kartner 1980 ein ganzes Album mit Schlumpf-Liedern (etwa "Bier, Bier, Schlümpfe-Bier") nachlegte. Weniger witzig war seine Nähe zum niederländischen Rechtspopulismus: Nach der Ölkrise 1973 nahm er einen Song mit dem rechtspopulistischen Politiker Hendrik Koekoek, in dem Koekoek davon sprach, dem damaligen Ministerpräsidenten "eins auf den Deckel" zu geben. In "Wat doen we met die Arabieren hier" von 1975 sang Kartner dann "Was machen wir mit den Arabern hier? / Denn man kann ihnen nicht vertrauen / Bei uns'ren schönen Frauen."

In den letzten Lebensjahren lebte er zurückgezogen in Breda. Er starb nach Medienberichten bereits am Dienstag.