Trauer um Stardirigenten Mariss Jansons

Er galt als einer der besten Dirigenten der Welt: In der vergangenen Nacht ist Mariss Jansons im Kreis seiner Familie in Sankt Petersburg gestorben. Das bestätigte die Frau des verstorbenen Dirigenten dem Bayerischen Rundfunk. Mariss Jansons feierte als Dirigent in der ganzen Welt Erfolge. Er wurde vielfach für sein musikalisches Schaffen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Herbert-von-Karajan-Preis, dem Cannes Classical Award, dem Echo Klassik und dem Grammy.

Das Erbe seiner lettischen Eltern: die Leidenschaft für Musik

Mariss Jansons war in seiner Kindheit und Jugend ein begeisterter, talentierte Sportler. Dabei war eigentlich schon seit frühester Kindheit klar, dass Mariss Jansons Musiker werden würde. Der am 14. Januar 1943 in Riga als Sohn eines Dirigenten und einer Mezzosopranistin geborene Jansons schloss sein Studium von Klavier, Violine und Dirigieren am Konservatorium von Leningrad mit Auszeichnung ab. Später studierte er unter Hans Swarowsky in Salzburg und auch unter dem weltberühmten Herbert von Karajan.

"Es war auch ziemlich früh für mich klar: Ich werde Dirigent." Mariss Jansons

Jansons begann seine Karriere in dem Orchester, dessen Dirigent schon sein Vater war, bei den Leningrader Philharmonikern. 1973 wurde er wie sein Vater zuvor stellvertretender Dirigent. Von 1979 bis 2000 war Jansons Leiter des Osloer Philharmonie-Orchesters. Außerdem dirigierte er ab 1992 regelmäßig das London Philharmonic Orchestra. Und leitete ab 1997 als Chefdirigent das Pittsburgh Symphony Orchestra.

Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks

Seit 2003 war Jansons Chefdirigent des Symphonieorchesters und des Chors des Bayerischen Rundfunks. Er hatte seinen Vertrag zuletzt vor einem Jahr bis 2024 verlängert. Mit seinen bayerischen Musikern spielte der Stardirigent nicht nur im Vatikan vor Papst Benedikt XVI., sondern nahm auch in Tokio alle Beethoven Symphonien auf. Jahrelang kämpfte Jansons auch für seine Herzensangelegenheit: den Bau eines eigenen Konzertsaals für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Zudem war Jansons von 2004 bis März 2015 Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters, das als eines der besten Orchester der Welt gilt, sowie Ehrenmitglied der Berliner und der Wiener Philharmoniker. Noch im Oktober nahm Jansons in Berlin einen Opus Klassik für sein Lebenswerk entgegen.

Allerdings musste der Stardirigent auch immer wieder Konzerte wegen Krankheit absagen. Bereits 2010 zwang seine Gesundheit Jansons zu einer monatelangen Auszeit. 1996 hatte er während einer Aufführung von Giacomo Puccinis "La Bohème" in Oslo einen Herzinfarkt erlitten, den er nur knapp überlebte. Jansons Vater war am Dirigentenpult gestorben.