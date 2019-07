Trauer um Schauspieler Maximilian Krückl

Trauer um Maximilian Krückl: Der bekannte TV-Schauspieler verstarb bereits am 22. Juni, wie seine Familie jetzt mitteilte. Zur Todesursache wurde nichts bekannt. Der 52-Jährige hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter.

Zuvor hatte die Münchner Tageszeitung "tz" darüber berichtet. Krückl spielte in Fernsehserien mit wie "Wildbach", "SOKO Kitzbühel" oder in der ARD-Krimireihe "Polizeiruf 110". Auf der Bühne stand er unter anderem am Münchner Volkstheater.

Vor einigen Jahren hatte der gebürtige Münchner begonnen, sich eigene Geschichten auszudenken und Drehbücher für Filme und TV-Serien zu schreiben, darunter "Das Traumhotel" oder "Die Hüttenwirtin".