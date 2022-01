Trauer um Modeschöpfer Thierry Mugler

Der französische Modeschöpfer Thierry Mugler ist tot. Wie Medien überseinstimmend berichten, starb er am Sonntag im Alter von 73 Jahren. Seinem Sprecher zufolge kam Muglers Tod unerwartet: Dieser wollte Anfang der Woche neue Kooperationen bekanntgeben.

Mugler galt als einer der experimentierfreudigsten Designer, der für seine Arbeit ungewöhnliche Materialien wie Autoreifen verarbeitete. Von ihm ließen sich große Stars wie David Bowie, Beyoncé oder Lady Gaga ausstatten. 2014 arbeitete er außerdem für die Show "The Wyld" mit dem Berliner Friedrichstadtpalast zusammen; auch für den Cirque du Soleil schuf er Kostüme.

Designer und Modefotograf

Als Modefotograf machte der Künstler ebenfalls von sich reden. Seine Kreationen setzte er dafür oft in abenteuerlichen Perspektiven in Szene. Unter dem Titel "Couturissime" war 2020 in der Münchner Kunsthalle die erste Retrospektive zu seinem Schaffen in Deutschland zu sehen. Präsentiert wurden mehr als 150 zwischen 1977 und 2014 entstandene Haute-Couture- und Prêt-à-porter-Outfits, Bühnenkostüme und Accessoires, Videos, Fotografien, Entwurfszeichnungen und Archivmaterialien. Coronabedingt konnte die Schau erst im Mai starten und wurde dann bis Februar 2021 verlängert.

Balletttänzer-Ausbildung als Teenager

Der 1948 in Straßburg geborene Mugler absolvierte einst eine Balletttänzer-Ausbildung. Mit 14 Jahren wurde er in das Ballettcorps der Opéra du Rhin aufgenommen und besuchte anschließend die Kunstgewerbeschule in der elsässischen Hauptstadt. Bereits damals schneiderte er seine ersten Entwürfe aus Kleidungsstücken vom Flohmarkt. Mit 20 Jahren kam er nach Paris und arbeitete dann für verschiedene Modehäuser in Paris, London und Mailand. 1973 gründete er sein eigenes Label "Café de Paris", bevor er ein Jahr später die Firma "Thierry Mugler" gründete.

Riesige Modeschauen

Seine strukturierten Entwürfe wurden schnell bekannt. Top-Models von Jerry Hall bis Kim Kardashian folgten dem Look der "Mugler-Frau" mit ihren gepolsterten Schultern, tiefen Ausschnitten und korsettartigen Taillen. Er war zudem ein Pionier in der Inszenierung groß angelegter Modeschauen vor tausenden Zuschauern. Mugler kontrollierte dabei alles, von den Requisiten bis zum Soundtrack. Später begann er, Parfüm zu kreieren. Sein erstes Damenparfüm "Angel", das 1992 auf den Markt kam, war ein großer Erfolg und machte sogar dem legendären N°5 von Chanel den ersten Platz in den Verkaufscharts streitig. 1997 übernahm der Kosmetikkonzern Clarins die Markenrechte.