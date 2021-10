13.10.2021, 09:16 Uhr

Trauer um "Lindenstraße"-Star Ludwig Haas

Er war von der ersten Folge an dabei in der WDR-Kultserie "Lindenstraße" – in der Rolle des Arztes Dr. Dressler. Bereits vor einigen Tagen ist der Schauspieler Ludwig Haas nach Angaben mehrerer Medien im Alter von 88 Jahren gestorben.