Trauer um Hilton Valentine: Gitarrist von "The Animals" ist tot

Hilton Valentine ist tot. Der ehemalige Gitarrist der legendären Rock’n’Roll-Band The Animals verstarb nach Angaben seiner Frau und des Labels Abkco Music & Records am 29. Januar 2021, im Alter von 77 Jahren. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Als Gründungsmitglied und Gitarrist von The Animals feierte Hilton Valentine in den 1960-Jahren Musik-Erfolge. Die britische Band formierte sich 1963. Davor hatte Hilton Valentine, der am 21. Mai 1943 im englischen North Shields (Northumberland) geboren wurde, in mehreren kleinen Bands Gitarre gespielt. Chas Chandler, später Bassist bei "The Animals", wurde auf den talentierten Gitarristen aufmerksam und brachte ihn mit den Musikern um Eric Burdon zusammen, die sich damals noch "Alan Price Combo" nannten und bald darauf "The Animals" wurden.

Bahnbrechender Gitarrist

Valentine schuf gemeinsam mit Sänger Eric Burdon (79), Bassist Chas Chandler (1938-1996), Schlagzeuger John Steel (79) und Keyboarder Alan Price (78) legendäre Songs wie "Don't Let Me Be Misunderstood". Mit seinem berühmten Gitarrenriff für "House of the Rising Sun" machte Valentine die Animals-Version des Songs zu einem Welterfolg. Dementsprechend fallen auch die Würdigungen und Reaktionen auf die Todesnachricht im Netz aus: Der Brite sei ein "bahnbrechender Gitarrist" gewesen, "der den Sound des Rock'n'Roll über Jahrzehnte prägte" – heißt es auf Istagram.

Burdon selbst würdigte dort seinen verstorbenen Bandkollegen: "Das Eröffnungsopus von Rising Sun wird nie mehr so klingen wie zuvor. Du hast es nicht nur gespielt, du hast es gelebt! Rock in Peace".