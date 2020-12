Trauer um den Modeschöpfer Pierre Cardin

Seine Kollegen straften ihn dafür mit Verachtung - bis sie sahen, welche enormen Summen Pierre Cardin verdiente und ihn nachahmten. Cardin selbst interessierte das Geld dabei eher wenig: "Wenn ich hätte Geld verdienen wollen, hätte ich es auf die Bank gebracht oder an der Börse spekuliert," sagt Cardin. "Wenn ich viel gearbeitet habe, dann vielleicht nicht um einen Traum, aber doch immerhin einen Drang zu verwirklichen."

Internationaler Erfolg

Trotzdem erwies sich Pierre Cardin als genialer Geschäftsmann. Seinen Namen vermarktete er als Lizenz in der ganzen Welt, längst nicht nur für Mode, sondern für alle erdenkbaren Produkte, vom Mineralwasser bis zum Feuerzeug. Er selbst designte Möbel, kaufte Schlösser, Hotels oder das berühmte Maxim’s Restaurant in Paris, von dem er Dependancen in der ganzen Welt eröffnete.

Seine Modenschauen inszenierte er auch mal in der Wüste Gobi oder auf dem Roten Platz in Moskau. Bis ins hohe Alter feilte er täglich an neuen Entwürfen. "Das ist mein Grund zu leben. Ohne Arbeit würde ich mich langweilen, in ihr finde ich mein Gleichgewicht," bekannte Cardin noch an seinem 95. Gevurtstag. "Deshalb mache ich weiter!" Dabei war er bis zuletzt immer auf der Suche nach Neuem: "Für mich bedeutet Mode morgen. Was ist Mode? Morgen! Niemals gestern!"