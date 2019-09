Trauer um "Dahoam is Dahoam"-Schauspieler Michael Schreiner

Der Münchner Schauspieler Michael Schreiner ist tot. Er verstarb bereits am 8. September, wie einer Todesanzeige in der Süddeutschen Zeitung zu entnehmen ist. Die Familie bittet darum, die Privatsphäre zu respektieren. Schreiner, der aus TV-Filmen und -Serien über den Freistaat hinaus bekannt war, wurde letzte Woche im engsten Familienkreis am Münchner Nordfriedhof beigesetzt. Er wurde 69 Jahre alt.

Assistent im Ludwigshafener "Tatort"

Seine Karriere begann der gebürtige Münchner mit einer Ausbildung an der Münchner Schauspielschule. Später sollte er im Ludwigshafener Tatort als Assistent von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) bundesweit bekannt werden. Auch im Münchner Tatort "Aus der Tiefe der Zeit" (2013) spielte er mit.

Knecht Xaver in "Dahoam is Dahoam"

Auftritte hatte er auch in vielen bayerischen TV-Serien - von "Die schnelle Gerdi" über "Der Bulle von Tölz" bis "Die Rosenheim-Cops". Ab 2007 spielte er den Knecht in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Er gab den treuherzigen Xaver, die Seele des Dorfes, der mit seiner Ziege in einem Bauwagen wohnte.

Wegen seiner emotionalen Eingebungen, die sich oft bewahrheiteten, wurde er auch "Seher von Lansing" genannt. 2014 stieg Schreiner aus der Serie aus. Seine Figur Xaver verschwand nach Haiti, um in einem Waisenhaus zu helfen.