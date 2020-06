Tracing ist was anderes als Tracking: die Corona-Warn-App

Die App ist freiwillig. Die Frage ist aber, ob es nicht doch irgendwann zu einem moralischen Imperativ kommt: es machen zu müssen, weil an die Verantwortung für andere appelliert wird. Wie frei wird man sein, zu entscheiden?

Darin sehe ich auch ein besonderes Risiko. Im Moment würde ich auch kritisieren wollen, dass diese Freiwilligkeit nicht gesetzlich verbrieft ist. Da muss man nachbessern. Man braucht ja gar nicht so viel Fantasie, sich vorzustellen, dass beispielsweise ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer "empfiehlt", diese App zu benutzen. Dann erfährt diese Freiwilligkeit sehr schnell Schlagseite. Da würde ich einfach nachsteuern.

Sie sind Co-Autor des Buches "Die Gesellschaft der Wearables", da geht es um smarte Geräte sowie Fitness- und Health-Apps, die oft auf Verführung setzen, um den Menschen technisch im Sinne einer Selbstoptimierung zu vermessen. Diesem Bereich der Kontrollfreaks würden Sie die Corona Warn-App aber nicht zuschlagen?

Das würde ich im Moment wirklich nicht tun, weil das Tracing doch etwas anderes ist als das Tracking. Beim Tracking werden persönliche Daten in einer unglaublich detaillierten Art und Weise aufgezeichnet. Man weiß dann auch häufig nicht, wo, wie und von wem diese Daten verarbeitet werden. In unserem Buch beschreiben wir etwas anderes: dass sich aus diesen quantifizierten Self-Trackern, die sich sehr gerne selber aufzeichnen, eine Art quantifiziertes Kollektiv entwickeln kann. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass solche Aufzeichnungstechnologien wie Smartwatches, Fitnessarmbänder et cetera mittlerweile in Geschäftsmodelle eingeflochten sind. Beispielsweise in den USA bei Versicherern, die ihre Versicherungstarife an die Laufleistung eines solchen Tracking-Geräts koppeln und dieses Tracking-Gerät dann auch obligatorisch machen. Das sehe ich aber bei dieser Corona-App aktuell noch nicht.

Würden Sie dann als Fazit ziehen: Werden uns diese Daten retten?

Ich glaube, wir müssen nüchterner werden und uns schleunigst von Narrativen wie "digital first, Bedenken second" verabschieden. Statt schnell up-to-date zu sein, sollten wir abwarten. Hin und wieder fragen: Ist das wirklich die richtige Technologie? Wie beispielsweise bei der "facial recognition", der Gesichtserkennung. Sollten wir so eine Technologie überhaupt haben? Wir sollten sehr viel kritischer damit umgehen. Ich glaube deswegen nicht, dass uns Daten retten werden. Ein vernünftiger Umgang mit Daten, der auch Datensparsamkeit in sich trägt, könnte uns aber helfen, mit den Komplexität auch einer krisenhaften Situation, umzugehen.

Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski, "Die Gesellschaft der Wearables: Digitale Verführung und soziale Kontrolle" ist beim Nicolai Verlag erschienen.