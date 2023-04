"Trace": Portraitfotografie im Haus der Kunst

Er war Investment-Banker in New York, gab seinen Job für seine frühe Leidenschaft - die Fotografie - auf und stellte innerhalb zweier Jahrzehnte eine der bedeutendsten Foto- und Videosammlungen der Welt zusammen. Jetzt steht Artur Walther in der Ausstellung im Haus der Kunst, in den großen Räumen vor ganzen Fotowänden - einzelnen Zyklen von August Sander bis Richard Avedon, von Accra Shepp oder Ai Weiwei.

"Ja, da war eine wahnsinnige Liebe zur Fotografie, die sich entwickelt hat in einer sehr kurzen Zeit", erklärt Artur Walther. „Ich fing an, selber zu fotografieren. Ich nahm mir ein Studio in New York, ich hatte eine Dunkelkammer, ich hatte Themen, die ich betrieb. Zu dem Zeitpunkt traf ich dann auch die Bechers. Ich reiste mit der Hilla in den Staaten, sie druckte in meiner Dunkelkammer und von da an explodierte es eigentlich. Da war eine eine Passion, die mich einfach voll eingenommen hat."

Fokus auf Portraits

Eine Leidenschaft, die in der Ausstellung spürbar wird. Eben auch in den berühmten Industriefotografien von Bernd und Hilla Becher. Die Schau konzentriert sich aber überwiegend auf die Portraitfotografie. Angefangen von Vitrinen, in denen frühe Familienportraits im Daguerreotypie Verfahren ausgestellt sind. An der Wand daneben finden sich August Sanders berühmte Schwarz-Weiß-Portraits von verschiedenen Ständen zu Beginn des 20. Jahrhunderts - ein arbeitsloser Seemann, ein Geistlicher oder ein Abgeordneter der Weimarer Republik.

Kuratorin Anna Schneider: "Der historische Teil, der sich hauptsächlich in den Vitrinen abspielt versucht zu verdeutlichen, wie Mediengeschichte teilweise parallel, teilweise gegeneinander verlaufen ist, unterschiedliche Technologien umeinander geworben haben und wie lange uns die Fotografie schon in unseren Familien, in unserer Art, wie wir Geschichten erzählen, in unserer Art, wie wir unsere Umwelt dokumentieren und festhalten, begleitet."