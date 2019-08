16.08.2019, 10:45 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"Toy Story 4": Plastikbesteck in der Identitätskrise

Pixar geht wieder ins Kinderzimmer, um Spielzeug zum Leben zu erwecken. Wieder gelingt das in technischer Perfektion. In "Toy Story 4" stößt zur Gang um Cowboy Woody ein extrem fragiles Wesen, das nichts lieber tut, als sich in Mülleimer zu stürzen.