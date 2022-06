"Toxische Männlichkeit": Wirbel um Putins "Macho"-Attitüden

Ausgerechnet aus Großbritannien, das für seine testosteronhaltige Regierung unter Boris Johnson bekannt ist, wird Putin wegen seiner bisweilen skurrilen Macho-Auftritte kritisiert. Der englische Verteidigungsminister Ben Wallace warf dem russischen Präsidenten in einem Radio-Interview vor, er leide offenbar am "Kleiner-Mann-Syndrom" und wolle sich daher besonders martialisch beweisen: "Sie hören nie vom Kleine-Frau-Syndrom", ergänzte Wallace. Obendrein sei Putin ein "Irrer". Russland habe gemessen an allen wichtigen Kriterien versagt: "Es ist derzeit beschränkt auf ein paar hundert Meter Vormarsch alle paar Tage um den Preis massiver Verluste in einem kleinen Teil der östlichen Ukraine."

"Der alte Sigmund Freud hätte davon geträumt"

Zuvor hatte Premierminister Boris Johnson mit einem Ausspruch bei einem Interview im ZDF-"heute journal" für Furore gesorgt: "Wenn Putin eine Frau wäre, hätte er so einen machohaften Krieg nicht vom Zaun gebrochen." Der Präsident sei ein "perfektes Beispiel für toxische Männlichkeit", so Johnson. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon gab ihm ausnahmsweise recht: "Ich denke, es ist wichtig, nicht zu verallgemeinern. Frauen machen Fehler, genau wie Männer Fehler machen. Aber ich denke, Frauen haben tendenziell mehr gesunden Menschenverstand und emotionale Intelligenz und eine vernünftigere Herangehensweise."

Das ließ den Kreml nicht ruhen: Putin-Sprecher Dmitri Peskow sagte, der "alte Sigmund Freud" habe zu seinen Lebzeiten sicherlich "von so einem Forschungsobjekt" geträumt. Aus dem russischen Föderationsrat hieß es von Sergei Zekow (68), einem Überläufer aus der Ukraine, immerhin sei Russland im 18. Jahrhundert von Zarinnen regiert worden und keine andere als Katharina die Große habe die Krim annektiert.

"Russische Frauen laufen in brennende Hütte"

"Als das Russische Reich im 18. Jahrhundert von Frauen geführt wurde, war die Politik des Landes sehr hart, sehr zielgerichtet und darauf orientiert, den Staat zu stärken, christliche und altrussische Länder in Russland einzubeziehen", so der Politiker. "Katharina die Zweite hat die Krim in Russland aufgenommen, warum? Das ist altes christliches Land, das Christentum kam schon im ersten Jahrtausend auf die Krim. Kein Grund sich täuschen zu lassen. Russische Frauen laufen in eine brennende Hütte und stoppen ein galoppierendes Pferd, wie wir in Russland sagen. Da brauchen sie sich gar keine Hoffnungen zu machen." Zekow bezog sich dabei auf das Gedicht "Frost Rotnase" von Nikolai Nekrasskow (1821 - 1877), wo das geflügelte Wort herkommt.

Putin hatte insbesondere mit seinen Foto-Auftritten in Sibirien für Macho-Schlagzeilen gesorgt. Dort zeigte er sich mehrfach mit freiem Oberkörper, ging auf die Jagd und zum Angeln, fuhr Kettenfahrzeuge, ging reiten und besuchte gemeinsam mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu Schamanen. Angeblich badet Putin auch gern in Hirschblut, um sich fit zu halten. Immer wieder kommt er auf seine angeblich harte Kindheit in den Hinterhöfen von St. Petersburg zu sprechen, wo er sich nach eigener Aussage mit Fäusten behaupten musste.

"Hillary Clinton machte damit Wahlkampf"

Johnson hatte beim G7-Gipfel bereits auf Putins kernige Attitüde angespielt: Wegen der Hitze lud der britische Premier seine Kollegen im Scherz dazu ein, wie der Kreml-Chef "Bauchmuskeln zu zeigen", also halbnackt zu posieren.

In Russland wird das Johnson-Zitat von fast allen großen Blättern erwähnt und teils kommentiert. Der liberale "Kommersant" aus St. Petersburg schreibt: "Auf der Hypothese, dass Frauen oft friedlichere und humanere Politiker sind, wurde beispielsweise der Wahlkampf der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton im Jahr 2016 aufgebaut. Frau Clinton erklärte, dass Frauen 'die größte ungenutzte Talentquelle der Welt' darstellten, und eines der wichtigsten Kriterien für ihre Wahl zur Präsidentin der Vereinigten Staaten sollte der Präzedenzfall der ersten Frau in diesem Amt sein."

"Putin hat alles richtig gemacht"

Der rechtsnationale Sender "Tsargrad" meinte dagegen: "Damit räumte Johnson ein, dass Wladimir Putin in der Ukraine alles richtig macht, die lokale Bevölkerung vor unnötigen Verlusten beschützt und ukrainische Städte besonnen einnimmt und von ukrainischen Nationalisten befreit. Unser Staatsoberhaupt verhält sich wie ein richtiger Mann."

In Russland wird der Angriffskrieg auf die Ukraine tatsächlich mit der Gefahr von "Schwulenparaden" begründet. Die LGBT-Bewegung gilt insbesondere der russisch-orthodoxen Kirche und nationalistischen Kreisen als feindlich gesinnt, ja sogar als "satanisch". Putin selbst plädiert für die "traditionelle" Familie und forderte die Russen mehrfach auf, wieder mehr Kinder zu bekommen, mindestens drei. Derzeit schrumpft die Bevölkerung so stark wie lange nicht.

Der 8. Juli ist nach einem Dekret von Putin künftig in Russland Feiertag, an dem die "Familie, die Liebe und Treue" im Vordergrund stehen sollen. Auch die "geistige und moralische" Erziehung soll dadurch belebt werden.