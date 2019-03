Alles toxisch? Zur Verteidigung einer politischen Metapher

Wer das tut, plädiert ja nicht automatisch dafür, durch Framing das Gespräch zu ersetzen, sich sozusagen nur noch suggestive Begriffe entgegenzuschleudern, statt vernünftig miteinander zu reden. Der Punkt ist: Auch vernünftiges Reden kommt ohne Frames nicht aus, nimmt eine bestimmte Perspektive ein, hat einen bestimmten Blick auf die Welt, betont dies oder das. Der eine nennt das Glas halb voll, der andere halb leer. Miteinander reden können beide trotzdem, vielleicht auch darüber, was denn nun eher stimmt.

Manch eine Geste und Rede ist einfach toxisch

Metaphern sind ein erstaunliches sprachliches Mittel, sehr knapp und zugleich sehr griffig eine Perspektive auf die Welt zu formulieren. Framing in Kürzestform, wenn man so will. Die Metapher des „Toxischen“ macht den Rahmen von Labor, Hygiene und Schutzmaske auf. Heißt das auch: Alarm, Gefahr im Verzug, Ende der Diskussion? Will, wer vom „Toxischen“ spricht, sich aus der Debatte rausziehen, indem er medizinischen Notstand und Ansteckungsrisiko reklamiert? Ist diese Rede also eine antidemokratische Geste? Nein. Genau betrachtet ist es eher umgekehrt: Als „toxisch“ werden, wenn man es richtig macht, Positionen markiert, die sich ihrerseits der Rechtfertigung entziehen.

„Boys will be boys“, sagt etwa die toxische Männlichkeit am Anfang der Gillette-Reklame. Da kann man nichts machen, soll das heißen, manche Dinge sind, wie sie sind. Sind einfach von Natur aus so. Diese Haltung findet sich interessanterweise auch in Sprachdebatten selbst. Als in der vergangenen Woche ein AfD-Abgeordneter im Bundestag die Wendung „Sinti und Roma“ als „Kunstbegriff“ bezeichnete, sollte das wohl bedeuten, von „Zigeunern“ zu reden, sei eine Art schützenswerter sprachlicher Naturzustand. Weshalb der Redner dieses Wort denn auch wie in Rousseauschem Widerstand gegen bürgerliches Reglement noch mehrmals wiederholte.

Diesen Wortgebrauch und seine Effekte „toxisch“ zu nennen, setzt dagegen gerade nicht auf Natur, sondern auf Konstruktivismus: Sprache ist gemacht, Frames lassen sich kritisieren und verändern. Männer können so oder so sein, sich aber trotzdem nicht alles erlauben, Frauen übrigens auch.

Denn das Sein ist nicht das Sollen, Gesellschaft eben keine Biochemie. Was auch bedeutet: Wir sind lernfähig. Wir können besser werden. Gar nicht so giftig, diese Perspektive.