"Toxic Man": Frédéric Schwildens fantastisches Roman-Debüt

Die Popliteratur kann man sich mittlerweile als eine etwas in die Jahre gekommene, aber immer noch sehr begehrenswerte Dame vorstellen – als etwas, das Millenials "MILF" zu buchstabieren pflegen. Das ist natürlich ein fürchterlich unkorrekter Satz, aber es geht hier um einen Roman, der sich um Korrektheit nicht schert, der ins Herz unserer tristen Zeit trifft und der uns die Popliteratur in all ihrer Attraktivität neu wertschätzen lässt. "Toxic Man" vom 1988 geborenen Frédéric Schwilden. Ein Buch, in dem Sätze wie diese stehen: "Die Traurigkeit der Gegenwart liegt darin, dass sie sich vor allem durch die Abwesenheit von Dingen definiert. Wir leben in der Zeit von alkoholfreiem Wein und körperlosem Sex. Gerade habe ich von einem Bordell mit Puppen in Dortmund gelesen. Eine Welt, in der sich niemand mehr berührt oder berühren lässt, macht mich fertig." So ätzt der Erzähler über seine apokalyptisch gestimmte Generation und fährt fort: "Das No Future von Punk war ein Witz. Das war Ironie. Aber die jetzige Generation meint alles ernst. Sie glaubt nicht an die Zukunft, sie hat Angst vor ihr. Einige nennen sich jetzt schon Die letzte Generation."

Popliteratur feiert fröhliche Urstände

2019 besuchte der Reporter Frédéric Schwilden so wie sein literarisches alter Ego die Aktivistinnen und Aktivisten im Hambacher Forst. Dort im Hambi stieß er zwischen vermummten Polizisten und besetzten Baumhäusern auf ein Hinweisschild, das Eingang in seinen Roman gefunden hat: "Zustimmung ist für alle da – egal, ob Frau, Mann, homo, hetero, bi, trans*, welche Genderexpression und welche Sexpraktiken oder Hilfsmittel auch immer." Auch ein Workshop "über irgendwas mit toxischer Männlichkeit" wurde angeboten. Vielleicht war das die Initialzündung für diesen hochgiftigen Roman, der eine Toxizität ausstrahlt, die ihresgleichen sucht. Denn im Zentrum desselben steht ein junger Mann, dessen Drogenkonsum toxisch genannt zu werden verdient: Er schnupft abwechselnd Crystal, Speed, Ketamin und Kokain. Auch neigt die Hauptfigur zu schwer kontrollierbaren Wutanfällen und ist ein Narzisst vor dem Herrn, dessen Gedanken ausgiebig ums eigene Ego kreisen. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere zeigt einen hochreflektierten Zeitgenossen und großen Liebenden, der mit seiner Frau Riccarda, die in Erlangen ein Museum leitet, immerfort über Kunst und Mode spricht. Wenn er mit ihr zusammen auf Hochzeitsreise im orangefarbenen Ford Mustang durch die Vereinigten Staaten fährt, steuern sie in Connecticut erst mal Gillette Castle an: jenen Fantasie-Bau des durch seine Sherlock-Holmes-Darstellungen berühmt gewordenen Schauspielers William Gillette – ein Schloss, das dieser zwischen 1914 und 1919 selbst entworfen hatte.

Amerikanischer Möglichkeitssinn

Amerika und sein nie versiegender Möglichkeitssinn sind für den in der Fränkischen Schweiz aufgewachsenen Erzähler das gelobte Land: "Als Kind wollte ich immer Amerikaner sein. Amerikaner zu sein bedeutet für mich bis heute, alles sein zu können. Cowboy. Schwul. Drag. It-Girl. Harvard-Professorin. Black Panther. Chassidischer Jude. Oder alles gleichzeitig." Spätestens hier dürfte klar sein, dass Frédéric Schwildens Held alles andere als ein typischer Vertreter der "toxic masculinity" ist. Eher führt er diese jedwede Ambivalenz verneinende Modevokabel ad absurdum mit seinem Roman. Und der eigentliche Titel gebende "Toxic Man", das wird rasch klar, ist, wenn, dann wohl der furchtbar gestrenge, seinem Sohn immerzu Angst einflößende Vater des Erzählers, der nicht nur so heißt wie der Vater Frédéric Schwildens – Helmut Schwilden –, sondern genauso wie dieser als Professor für Experimentelle Anästhesiologie in Erlangen arbeitet und früh stirbt. Damit sind nur einige Ähnlichkeiten zwischen dem real life des Autors und seinem Romanpersonal benannt. Frédéric Schwildens Frau leitet tatsächlich das Erlanger Kunstpalais.

Nichts ist unpoetischer als die Wahrheit

Doch beginge man einen schweren Fehler, läse man diesen Roman voyeuristisch unter der Annahme, hier würde einem mehr oder minder unverschlüsselt die wahre Geschichte seiner Kindheit, Jugend und frühen Erwachsenenjahre präsentiert. "Alle wollen Wahrheit", sinniert Schwildens Erzähler einmal: "Aber ich finde Wahrheit uninteressant, weil sie absolut unpoetisch ist. Der Wahrheit liegt kein künstlerisches Bewusstsein, keine Schöpfungshöhe zugrunde. Die Wahrheit ist gedankenlos. Deswegen finde ich, kann doch jeder seine eigene haben. Ist doch viel interessanter. Bei Nietzsche heißt es: Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind." Ja, auch Schwilden fotografiert wie seine Hauptfigur; ja, er hat Jens Spahn porträtiert so wie sein Roman-Ich; ja, er hat auch mal Jaden Smith getroffen. Ja, ja, ja – und doch ist sein Roman ein einziges großangelegtes Vexierspiel, um mal ein Feuilletonprotzwort zu benutzen, das der Journalist Frédèric Schwilden garantiert nie benutzen würde. Im BR-Interview sagt er: "Mit der Wirklichkeit zu spielen, das ist ja das Interessante. Sich selbst zu erfinden, ist die Grundannahme aller künstlerischen Persönlichkeiten. Das hat Blixa Bargeld ja auch irgendwo mal gesagt: Das Schönste ist, man kann seine Biografie erfinden."

Rants gegen das eigene Land

Durch das Buch zieht sich ein höchst unterhaltsames Hadern mit Deutschland. Diese rants gegen das eigene Land liest man nur allzu gern, sind ihrem Verfasser doch alle "Linealmenschen" so zuwider wie einst Friedensreich Hundertwasser in seinem "Verschimmelungsmanifest gegen den Rationalismus in der Architektur" (1958). Der Holzbildhauer Stephan Balkenhol mit "seinen total egalen" geschnitzten Skulpturen, die in nahezu jeder deutschen Stadt (so auch in Erlangen) anzutreffen sind, ist für Frédéric Schwildens literarisches alter ego der ideale, weil schrecklich "ambitionslose" Repräsentant des "Mittelmaßes deutschen Geschmacks". Er schreibt herrlich respektlos über andere Schriftsteller, Maler, Musiker: "Überhaupt frag ich mich immer, wie solche Leute wohl leben. Gucken die auch Netflix? Onaniert Christian Thielemann zu Filmen auf Pornhub?" Die Lektüre deutscher Gegenwartsromane regt in der Regel nicht gerade zum Lachen an. Diesem wunderbar komischen und klugen Roman Frédéric Schwildens gelingt das mühelos. Gleichzeitig ist er ein zutiefst berührender "Brief an den Vater" von einem, der seine einsame Kindheit "zwischen Kafka und Counter-Strike" verbracht hat. "Ich weiß, dass ich auffällig bin", stellt der Erzähler dieses furiosen Romans einmal zum Ende hin fest: "Laut gekleidet, könnte man vielleicht sagen." Zum Gespräch mit dem BR trug Frédéric Schwilden seinen eigenen Worten zufolge seinen "schönsten Radio-Anzug". So viel immerhin lässt sich sagen: Er war ähnlich auffällig wie der, den er anhatte, als er sich in einem Video zum Erscheinungstermin als "Sittenstrolch" inszenierte.