"Touch": Fulminante Uraufführung an den Münchner Kammerspielen

Bei „Touch“ sagt der Regisseur und Autor Falk Richter hätten nicht nur er und die Choreographin Anouk van Dijk Regie geführt, sondern auch die Coronaverordnungen der Stadt München. Und tatsächlich merkt man der gesamten Produktion an, dass ihre Ästhetik geprägt ist von infektionsschützenden Maßnahmen: Wer da mit wie vielen auf welchem Abstand tanzt, wer da wann welche Maske trägt, wer da wen, wenn überhaupt, nur durch Plexiglas berührt, das ist alles strengsten Regeln geschuldet. Doch da „Touch“ die zurzeit alles bestimmende Pandemie zum Ausgangspunkt nimmt, um auf eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft blicken, deren ohnehin bereits seit längerem bestehende Atomisierung durch Maskenpflicht, Abstandsregeln und Berührungstabu nur noch deutlicher zu Tage tritt: Darum ist diese Coronaästhetik in keiner Weise einschränkend, sondern in ihrer zudem grellbunten Farbigkeit überaus erhellend.

Wie überhaupt Falk Richter und Anouk van Dijk getanzter und gespielter Szenenreigen mit dem Mut zu einer unmittelbaren Gegenwärtigkeit einen Blick zu werfen versucht, auf das, was wir da gerade in unsicherer Verzweiflung zu leben verdammt sind und auf das, was daraus eventuell entstehen könnte.