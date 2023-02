Totgesagte leben länger? Auslastungstrends auf Bayerns Bühnen

Vorstellungsbesuch neulich am Theater Regensburg. Auf dem Spielplan Rebekka Kricheldorfs Komödie "Fräulein Agnes": das Haus fast ausverkauft. Oder ein paar Tage vorher am Landestheater Niederbayern: Bert Brechts "Leben des Galilei" – auch hier: voll besetzte Reihen.

Bühnenverein: "Publikum ist zurückgekommen"

Mögliche Schlussfolgerung: Es geht wieder aufwärts mit der Auslastung. Zumindest, wenn Komödien und Klassiker auf dem Spielplan stehen. Ein rein subjektiver Eindruck, den Thomas Schwarzer vom bayerischen Landesverband des Deutschen Bühnenvereins aber bestätigen kann: "Das ist jetzt so, dass das Ganze sich stabilisiert hat, während zu Beginn der Spielzeit gerade im Herbst noch viele Vorstellungen verschoben werden mussten oder ausgefallen sind, weil die Theater selber noch mit positiven Kollegen zu kämpfen hatten, ist es jetzt immer weniger geworden. Und dadurch ist das Publikum jetzt zurückgekommen, weil die Vorstellungen auch wieder so stattfinden, wie sie mal geplant werden."

Totgesagte leben länger

Schwarzer kann noch keine Zahlen präsentieren, hat aber eine Umfrage unter ausgewählten Theatern in Bayern gestartet. Das Ergebnis von kleineren Häusern wie in Hof oder Memmingen bis hinauf zum großen Tanker Bayerische Staatsoper: Die Sorge, das Publikum hätte sich in der Pandemie so sehr an Netflix und Co gewöhnt, dass es Kultur fortan nur noch auf der Couch statt vom Parkett aus genießen werde, scheint sich als unbegründet zu erweisen.

Totgesagte leben länger? Thomas Schwarzer jedenfalls lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: "Das Theater wurde schon totgesagt, als das Kino erfunden wurde. Es wurde totgesagt, als dann das Fernsehen erfunden wurde, und das Theater hat immer überlebt, und es wird auch weiterhin überleben."

Zuversicht auch an den Kammerspielen

"Ich glaube, es wird auch in den nächsten Wochen und Monaten bei den Kammerspielen deutlich aufwärts gehen", gibt sich auch Viola Hasselberg zuversichtlich, Chef-Dramaturgin der Münchner Kammerspiele. Dort war die Auslastung mit durchschnittlich nur 56 Prozent in der vergangenen Spielzeit allerdings besonders niedrig. Weshalb sich Hasselberg und Intendantin Barbara Mundel kürzlich einem Gespräch im städtischen Kulturausschuss stellen mussten.

Am Ende stand der Beschluss, der Theaterleitung einen neu zu gründenden "Kammer-Rat" zur Seite zu stellen, um den Negativ-Trend umzukehren. Man könnte das als Misstrauensvotum deuten. Viola Hasselberg indes versichert, dass das nicht der Fall ist: "Das war keine Verordnung im Sinne einer Kontrolle, sondern das war ein Vorschlag, der auch irgendwie erst mal aus einer grundsätzlichen programmatischen Zustimmung erfolgt ist."

Kulturreferent bekennt sich zu Kammerspielen

Trotzdem ätzte die "Frankfurter Allgemeine" prompt, die Kulturpolitik reagiere mit diesem Vorhaben "nervös" auf die Situation. Weil die gesunkenen Zuschauerzahlen auch mit Einnahmeverlusten einhergehen, forderte die Stadtkämmerei Intendantin Mundel dazu auf, Vorschläge zu unterbreiten, wie der Besucherschwund "stark reduziert" werden könne. Dabei angesprochen fühlen durfte sich auch Münchens Kulturreferent Anton Biebl, der Mundels Vertrag erst im vergangenen Sommer vorzeitig bis 2028 verlängert hatte. Ein Fehler womöglich?

Anton Biebl sieht das nicht so: "Mir ist es wichtig, dass die Kammerspiele funktionieren, und ich muss mir da jetzt überhaupt nichts vorwerfen. Wir begleiten die Kammerspiele eng und erfolgreich. Und ich bin mir sicher, dass wir zusammen auch das Publikum zurückgewinnen werden." Biebl rühmte die Kammerspiele im Sommer als "Vorreiter bei Diversität und Inklusion". Barbara Mundels Kurs war also und ist auch weiterhin ausdrücklich so gewollt.

"Wir kämpfen da um jede und jeden Einzelnen"

Gerade aber dieser Kurs ist es, der einen Teil des Publikums zu verstören scheint. Zu Unrecht, findet Kammerspiele-Dramaturgin Hasselberg, die auf das weite Spektrum des Spielplanangebots verweist. In der Tat sind von "Joy" bis "Jeeps", also von einer tanztheatralen Erkundung queeren Begehrens bis zur boulevardesken Sozialkomödie, Stücke für viele verschiedene Geschmäcker im Angebot. "Es hält sich diese negative Erzählung, die Kammerspiele seien nicht daran interessiert, dass genügend Zuschauer kommen oder hätten bestimmte Zuschauer abgeschrieben. Das Gegenteil ist der Fall, und das treibt uns wahnsinnig um, warum sich diese Erzählung hält. Wir kämpfen da um jede und jeden Einzelnen."

Kammer-Rat soll vermitteln

Von denen, die den Kammerspielen weiterhin treu sind, versichert Viola Hasselberg, bekäme das Haus überwiegend positive Rückmeldungen. Und die, die fehlen? Spricht man mit Zuschauern, die andere Theater besuchen, nur die Kammerspiele meiden, stellt man fest, dass viele schon länger gar nicht mehr dort waren.

Ablehnung ohne Anschauung also? Einfach nur ein Vorurteil, dass die Münchner Kammerspiele ein Bildungsbürgerschrecktheater sind, das sich hartnäckig hält, aber durch nichts gerechtfertigt ist? So jedenfalls sehen das Viola Hasselberg und Kulturreferent Anton Biebl – und hoffen auf den künftigen Kammerrat, der Vermittlungsarbeit leisten und Vorurteile ausräumen soll. "Mir tun einfach Sätze weh, wenn es heißt: 'Ich gehe nicht mehr in die Kammerspiele. Mich interessieren die Kammerspiele nicht.' Und da möchte ich einfach eine starke Verbindung in die Gesellschaft, aber auch in die Politik schaffen. Und dafür dient der Kammer-Rat oder Kammerspiele-Rat. Wir haben noch keinen Namen dafür."

Eintrittspreise bleiben erst einmal stabil

Auch die personelle Besetzung sowie das genaue Aufgaben-Profil dieses Rates müssen erst noch geklärt werden. Unwahrscheinlich ist – das immerhin lässt sich jetzt schon sagen –, dass das neue Gremium eine Erhöhung der Eintrittspreise empfehlen wird, um einen Teil der Einnahmedefizite abzufedern.

Das würde Thomas Schwarzer vom Bühnenverein angesichts des vorerst noch recht zarten Aufschwungs keinem Theater raten. Zumindest vorerst nicht. "Ich glaube, da zuckt man im Moment noch zurück davor. Also zumindest im großen Stil wird das, glaube ich, eher nicht passieren. Und vielleicht auch nicht in der nächsten Spielzeit. Länger oder mittelfristig wird es wahrscheinlich gar nicht zu umgehen sein."