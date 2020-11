Totensonntag: Kirche gedenkt der Corona-Verstorbenen

Mehr als 14.000 Menschen sind in diesem Jahr in Deutschland an und mit Corona gestorben. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, stellte sie und ihre Angehörigen in seiner Predigt am Totensonntag in den Mittelpunkt. Viele Menschen hätten in diesen Tagen Tränen vergossen, "Tränen der Trauer", "Tränen der Verzweiflung", weil ein Abschied in Corona Zeiten nicht möglich war.

Aber auch "Tränen des Zorns", weil Freunde und Verwandte nicht an einem Begräbnis teilnehmen konnten. "Wir haben in diesem Pandemiejahr erlebt, wie ein ganzes Lebensgefühl ins Wanken geraten ist", sagte der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof in einem ZDF Fernseh-Gottesdienst, der aus Erbach im Rheingau übertragen wurde.