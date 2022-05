"Totalitäre Monster": Russland streitet über Literaturklassiker

Zwölf Jahre mühte sich Michail Bulgakow (1891 - 1940) mit seinem Roman "Der Meister und Margarita" ab, eine groteske Abrechnung mit dem Stalinismus, der in Bürokratie und Terror erstarrte. In dem bis heute viel gelesenen satirischen Klassiker kommt der Teufel unter dem Namen Voland nach Moskau, eröffnet ein Varieté für Schwarze Magie, sorgt für einen Geldsegen und verführt die bessere Gesellschaft zum Kauf von Pariser Modellkleidern.

"Das wird zu einem bösen Ende führen"

Selbstverständlich lädt Satan auch zur einer Walpurgisnacht mit Blutwaschung, Dampfbad, Papageienschau und Tanz ein, und einem der Gäste flüstert er wahrhaft "diabolisch" ins Ohr: "Man hört Gerüchte über Ihre außergewöhnliche Wissbegier. Es heißt, diese errege in Verbindung mit Ihrer nicht geringeren Gesprächigkeit allgemeine Aufmerksamkeit. Mehr noch, böse Zungen gebrauchen bereits die Worte Spitzel und Spion. Außerdem wird vermutet, das werde für Sie in spätestens einem Monat zu einem bösen Ende führen."

Eine direkte Anspielung auf die totale Überwachung und die Schauprozesse im Moskau der dreißiger Jahre, doch zur allgemeinen Überraschung interpretierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, das Buch nun bei einem Auftritt im Ural komplett um: "Was haben Sie uns alles über Bulgakow erzählt! Wer ist Voland? Das ist eine Art Nachbildung eines totalitären Monsters, das Chaos im metaphysischen Sinne erzeugt. Vorbild war der damalige amerikanische Botschafter William C. Bullitt. Volands Ball ist einem Empfang in der amerikanischen Botschaft nachempfunden."

"Nackte, Besäufnisse, Bärenbabys"

Sacharowa liefert auch gleich die Begründung für ihre These: In den Lebenserinnerungen des amerikanischen Legationssekretärs Charles W. Thayer ("Bären im Kaviar") sei davon die Rede, dass es in der US-Botschaft in den dreißiger Jahren bei lasziven Partys "Nackte" und sinnlose Besäufnisse samt freche Bärenbabys gegeben habe, und das alles beschreibe auch Bulgakow.

Tatsächlich soll der Autor, der kein Freund der Kommunisten war, mit Bullitt befreundet gewesen sein und in der Tat kommen die von Sacharowa zitierten Motive in "Meister und Margarita" vor - Bulgakow selbst war Augenzeuge der erwähnten Festivitäten - aber damit das Buch plötzlich als antiamerikanisch statt antisowjetisch auszulegen, ist so aberwitzig wie propagandistisch erklärbar: Der Teufel muss neuerdings aus dem Westen kommen.

Übrigens arbeitete sich auch die einflussreiche kremlfreundliche Zeitung "Moskowski Komsomolez" kürzlich an Bulgakow ab. Der sei doch ein Beispiel dafür, dass alle "denkenden Liberalen" nach und nach konservativ würden, wohlgemerkt im nationalistischen Sinne des Kreml. Klar, dass es längst eine Debatte darüber gibt, ob Bulgakow heutzutage ein "Putinist" wäre. Sein Denkmal in Kiew soll abgerissen werden, in der Ukraine gibt es sehr kritische Stimmen, wonach Bulgakow Kiew zwar geliebt, aber als "russische Stadt" verstanden habe.

Orwell soll über "Ende des Liberalismus" geschrieben haben

Da sie schon mal als "Literaturexpertin" unterwegs war, profilierte sich Sacharowa beim selben Auftritt in Jekaterinburg auch in Sachen "1984" des britischen Autors George Orwell, wo eine Diktatur mit einer "Gedankenpolizei" und systematischer Folter beschrieben wird: "Wir haben viele Jahre geglaubt, dass Orwell den Totalitarismus beschrieben hat. Dies ist eine der globalen Fälschungen. Orwell schrieb über das Ende des Liberalismus. Er beschrieb, wie der Liberalismus die Menschheit in eine Sackgasse führt. Er schrieb nicht über die UdSSR, er schrieb über die Gesellschaft, in der er lebte, über den Zusammenbruch der Idee des Liberalismus. Und sie haben uns weisgemacht, er habe uns gemeint. Verbreiten Sie deshalb, dass er nicht über uns geschrieben hat, sondern über sie. Sie leben im Ausland in einer Fantasiewelt."

Orwell-Übersetzer: "Roman über totalitären Staat"

Der Autor der russischen Übersetzung von "1984", Viktor Golyschew, sah sich zur Klarstellung veranlasst, er glaube nicht, dass in dem Roman vom "Zusammenbruch des Liberalismus" die Rede ist: "Meiner Meinung nach ist dies ein Roman über einen totalitären Staat. Als er dies schrieb, befanden sich die bereits im Niedergang, aber zwischen den Weltkriegen war die Hälfte Europas von totalitären Staaten abgedeckt. Den Niedergang des Liberalismus kenne ich überhaupt nicht."

Dass der Staat, der in "1984" beschrieben wird, mit dem heutigen Russland vergleichbar ist, glaubt Golyschew nicht: "Wir haben immer noch irgendeine Art von Presse, die 'Spezialoperation' läuft, ja, aber das Buch sieht noch nicht nach der Gegenwart aus, noch nicht besonders."

In Belarus ist "1984" doch nicht verboten

Zwischenzeitlich hieß es gerüchteweise, in Belarus sei "1984" verboten worden, obwohl das Buch in den Läden noch verfügbar war. Womöglich war die Meldung entstanden, weil die Hauptabteilung für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Korruption der belarussischen Geheimdienste am 16. Mai den Verleger der dortigen Neu-Ausgabe von "1984", Andrej Januschkewitsch festgenommen und die Verlagsbestände kritisch durchgesehen hatte. Der Roman lag auf Platz vier der Bestseller-Liste.

Das Informationsministerium von Belarus beeilte sich jedenfalls klarzustellen: "Das ist eine Fälschung, niemand hat das Buch verboten und konnte es auch gar nicht aus dem Vertrieb nehmen, da es weder als extremistisch noch als anderweitig schädlich eingestuft wurde."

Sowjetunion soll im hellen Licht erstrahlen

Zweierlei lässt sich aus der aktuellen Debatte ableiten: Dem Putin-Regime ist es wichtig, alle russischen Klassiker für sich zu reklamieren und die Sowjetunion in möglichst hellem Licht erstrahlen zu lassen. Außerdem sollen möglichst alle "Bösewichte" der Weltliteratur irgendwie mit den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht werden. Die anti-liberale und anti-kapitalistische Rhetorik wurde in den letzten Monaten immer schärfer - obwohl sich gerade Russland und seine Oligarchen seit 1991 eher als Turbokapitalisten erwiesen haben.