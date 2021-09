Totale Erschöpfung: Frühwerk Vincent van Goghs entdeckt

Mit 29 lebte Vincent van Gogh in Den Haag und beschäftigte sich damals offenkundig intensiv mit von der Arbeit und vom Leben erschöpften, überforderten Menschen. Jedenfalls hängt im Amsterdamer Museum schon länger eine Bleistift-Zeichnung mit dem Titel "Worn Out" ("Ausgepumpt"), die einen in sich zusammengesunkenen älteren Mann zeigt, der in schäbiger Kluft auf einem Stuhl sitzt. Jetzt hat Experte Teio Meedendorp eine Vorstudie zu diesem Bild entdeckt und van Gogh persönlich zugeschrieben. Der Künstler fand seine "Modelle" in einem Armenhaus der holländischen reformierten Kirche. Die betreffenden Insassen sollen für einen Groschen oder eine Tasse Kaffee bereit gewesen sein, sich in ärmlicher Aufmachung abbilden zu lassen.

Fixiert mit Milch und Wasser

Laut Museum zeichnete der weltberühmte Künstler damals viele großformatige Porträts, um sich an den menschlichen Proportionen, Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen zu üben. Die neu zugeschriebene Studie erlaubt also einen direkten Blick in die Arbeitsmethode des jungen van Gogh. Bei dem Abgebildeten soll es sich um Adrianus Jacobus Zuyderland handeln, einem der "Waisen", wie es der Künstler ausdrückte. Van Gogh arbeitete mit einem groben Bleistift, wie er sonst von Zimmererleuten für Markierungen verwendet wurde und nutzte raues Papier. Um Schattierungen zu erreichen, verrieb er manche Stellen mit Brotkrümeln und übergoss das Bild abschließend mit einer Fixier-Flüssigkeit aus Milch und Wasser, die das Porträt abdunkelte.

Die Arbeit soll im November 1882 entstanden sein. An seinen Bruder Theo schrieb van Gogh: "Gestern und heute zeichnete ich zwei Porträts von einem alten Mann mit den Ellbogen auf seinen Knien und seinem Gesicht in den Händen verborgen, vielleicht mache ich daraus eine Lithographie. Was ein alter Arbeiter für einen wunderbaren Anblick bietet, in seinem geflickten Bombazine-Seidenanzug mit Glatze." Das Werk soll sich seit 1910 in Privatbesitz befunden haben und wird noch bis zum 2. Januar als Leihgabe im Van-Gogh-Museum ausgestellt.

Beeinflusst von sozialkritischer Kunst

Der Künstler, der zunächst mehr oder weniger erfolglos als Verkäufer, Lehrer und Prediger gearbeitet hatte, strebte ab 1880 einen Arbeitsplatz als Illustrator an, um weniger von den Geldzahlungen seines Bruders abhängig zu sein, der in der Pariser Kunsthandlung Goupil tätig war und aufstrebende Künstler förderte, auch Paul Gauguin und Claude Monet. Von diesem Streben nach finanzieller Selbstständigkeit zeugt die nun neu zugeschriebene Studie. Van Gogh war damals vom sozialkritischen belgischen Maler Charles De Groux beeinflusst, was ihm in seiner eigenen, gutbürgerlichen Familie nicht nur Zustimmung einbrachte.