"Total verrückt": Max Emanuel Cenčić belebt Bayreuther Barock

Also "normal" fand der Counter-Tenor Max Emanuel Cenčić seine Sopran-Stimme zunächst keineswegs, ganz im Gegenteil. Auch er selbst wunderte sich anfangs, dass er noch als erwachsener Mann singen konnte wie einst die Kastraten im 18. Jahrhundert. Das war damals, als der gebürtige Kroate in einem Benediktiner-Kloster lebte, um in England sein Abitur zu machen. Zuvor war der Sohn eines Dirigenten und einer Sängerin bereits mit den Wiener Sängerknaben ein paar Jahre lang um die Welt gereist, immer auf den Stimmbruch wartend - doch der kam nicht. "Irgendwann sagte einmal ein Musiklehrer in dieser Klosterschule, der selbst in der Chapel Royal, also in Windsor Castle, als Counter-Tenor gesungen hat: Ich denke, du bist wirklich Sopranist, also deine Stimme wird sich nicht mehr verändern, und das war ein kleiner Schock für mich, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, was ist mit mir falsch gelaufen, also irgendwas ist nicht in Ordnung und der erste Gedanke war, du hast einen Hormonfehler oder eine Krankheit", erinnert sich Cenčić.

Den Staub zum Leben erwecken

Bis zum Alter von etwa 17 Jahren sang er viele Kunstlieder, etwa von Schubert, Brahms und Mozart, was er selbst angesichts seiner Jugend und seiner Sopran-Stimme für "kurios" hielt, aber nicht für "ernst zu nehmende Kunst". Doch schon bald entdeckte er für sich, wie spannend und reichhaltig das Barock-Repertoire war, auch, wenn die allermeisten Werke längst nicht mehr gespielt wurden, viele verschollen waren. Gerade das stachelte seinen Ehrgeiz an: "Diese archäologische Idee von etwas, das völlig vergessen ist und wo der Staub drüber wächst, das man irgendwoher wieder raus nimmt und zum Leben erweckt, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Wir alle sind passionierte Musik-Archäologen, wir sind alle von der Geschichte und Kunstgeschichte fasziniert. Ich habe selten Kollegen getroffen, die sich nicht dafür begeistern, also wir teilen hier schon eine Leidenschaft."