Darum ist der Staubsauger wichtig fürs familiäre Zusammensein

Auch Toshiki Okada beschreibt dieses sogenannte 8050 Problem, in dem hochbetagte Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder aufkommen müssen und es zugleich als Schande empfinden, weil diese in ihren Augen versagt haben. Doch auch umgekehrt bestehen Schuldzuweisungen.

Rückzug aus der Arbeitswelt

Da schreit die Tochter alltäglich ihre Wut heraus, oben in ihrem Zimmer, während der Vater ein Stockwerk tiefer steht oder seine Kreise zieht. Und auch der Sohn hat sich längst aus der Arbeitswelt zurückgezogen, auch wenn er immer noch das Haus verlässt, um dann aber Stunden in Einkaufszentren oder Parks zu verbringen. Dann gibt es da noch eine dritte Figur in diesem engen, ineinander verschachtelten Dreiraumhaus, dessen Papierwände in den verschiedensten Farben märchenhaft leuchten können. Sie scheint als Erzählerin alles zu wissen und zugleich dann doch wie ein Geist zur Familie zu gehören, zumindest wundert sich nie jemand über ihre Anwesenheit. Auch sie wird schließlich als Hikikomori geoutet, die nie wirklich einen Schritt aus diesem Puppenhaus gesetzt hat. Und selbst der von außen kommende Freund beschreibt seine letzte Arbeitserfahrung als eine solche, die er nie wieder machen will.

Bewegung und Sprache als getrennte Ausdrucksmittel

Nicht also das Versagen des Individuums, sondern die Erbarmungslosigkeit des Systems nimmt Toshiki Okada mit „The Vacuum Cleaner“ ins Visier. Dabei scheint der gesellschaftliche Druck zugleich auch in die Körper seiner Opfer gefahren zu sein. Wie schon in seinen vorhergehenden Arbeiten an den Münchner Kammerspielen, hat der Regisseur mit seinen fünf Spielern auch jetzt wieder eine sehr individuelle Bewegungschoreographie entwickelt, die noch einmal jenseits der Sprache in teilweise komischer Absurdität davon erzählt, was in den Körpern gerade vorgeht. Etwa wenn Anette Paulmann als Tochter darüber philosophiert, ob sie schon einmal daran gedacht hat, den Vater umzubringen. Oder auch umgekehrt:

Und so zeigt „The Vacuum Cleaner“ auf ebenso leise, wie absurd melancholische Weise, welche Wirkung die perversen Auswüchse unseres kapitalistischen Systems auf den Menschen hat. Sei es nun in Japan oder anderswo.