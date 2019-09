Tosender Mahlstrom der Schuld: "Evolution" bei der Ruhrtriennale

Der Streit zwischen Mutter und Tochter in der Wohnküche, er steht im Mittelpunkt von "Evolution". Es ist eine tief beeindruckende Auseinandersetzung, erstens, weil sie auf ungarisch geführt wird mit deutschen Übertiteln, was den Streit für deutsche Ohren unwirklich, fast gespenstisch macht. Zweitens, weil die Videobilder lauter Großaufnahmen der beiden Schauspielerinnen Lili Monori und Annamária Láng vom Budapester Proton-Theater zeigen, als ob in ihren Mienen die Wahrheit liegt, die beide doch verdrängen, vertuschen, vergröbern. Die Erinnerung, sie trügt, der Schrecken, er lässt sich nicht mit Worten oder Gesten wiedergeben.

Tobende Gischt in der Küche

Die Zeitzeugin verheddert sich, ist vielleicht schon dement, kann nicht mehr aktengenau berichten. Am Ende stürzen abermals Wassermassen herein, diesmal in die Küche, ein wahrer Mahlstrom der Schuld, der alles mitreißt. Ein überwältigendes Zeichen, wie die Tochter hilflos mitten in dieser tosenden Gischt steht, nachdem ihre inkontinente Mutter gerade noch die Küche verschmutzt hat. Aber um welchen Dreck geht es wirklich? Um den des Faschismus natürlich.