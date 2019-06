"Wenn man einen Menschen schlafend auf dem Sofa sieht, denkt man nicht, dass das energisch ist, aber da drin sind Hunderte chemische Abläufe. Am Leben zu sein, das ist ein wahnsinniger energetischer Prozess", sagt Tony Cragg. "Wir sitzen hier am Tisch, und die Beine halten den Tisch über dem Boden, und überhaupt: dass die Energie der Sonne den Baum gebildet hat, diese Holzmoleküle, diese Zellulose zusammengeschustert hat ..."

Die Kräfte der Natur, die Schönheit ihrer Objekte

Tony Cragg: Schlank und nicht sehr groß, mit wasserblauen Augen und einem Kranz aus weißen Haaren, die Hemdsärmel hochgekrempelt. Alles ist für ihn Energie, und das spiegelt sich auch in seinen Werken: große, dynamische Skulpturen, aufeinandergetürmte Ellipsen, Scheiben, Schichten, in sich gedreht, mit zahlreichen Ausbuchtungen, Vor- und Rücksprüngen, als hätte sich ein Wirbelwind einer Säule bemächtigt. Wichtigste Inspirationsquelle für Cragg ist die Natur. Und zwar nicht nur die vordergründige, also die Landschaft, so wie wir sie vor uns haben, sondern auch die geologischen Prozesse dahinter, die unter ihrer Oberfläche ablaufen. In der Kunst gehe es ja auch nicht wirklich um die äußere Form, sondern um das, was sie hervorruft, die Gefühle oder Ideen. Außenform ist immer das Ergebnis eines Innenlebens.

Gerade einmal sieben Jahre alt war Cragg, als ihn eine Form das erste Mal "so richtig umgehauen hat", wie er es nennt: Ein versteinerter Seeigel, den er zusammen mit seinem Bruder in einem Flussbett gefunden hat: "Und dann lag einfach dieses unglaublich schöne Objekt da, herzförmig mit einer irren Zeichnung darauf. Dass ein Objekt so faszinierend sein kann, das war für uns eine Lehre, und in den Jahren danach haben wir am Wochenende Fahrradtouren gemacht und Fossilien gesammelt."