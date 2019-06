Erstmals Schauspielerin im Rollstuhl mit Tony ausgezeichnet

Den Preis für das bestes Theaterstück ging an die Familiensaga über den Nordirlandkonflikt "The Ferryman" von Regisseur Jez Butterworth. Für seine Mitarbeit an der Produktion bekam Filmemacher Sam Mendes ("American Beauty"), der bei der Gala nicht anwesend war, erstmals einen Tony für die beste Regie.

Bester Schauspieler: Brian Cranston

Den Preis für die beste Schauspielerin ging an die 86-jährige Elaine May für ihre Rolle als alzheimerkranke Frau im Drama "The Wavery Gallery". Als bester Schauspieler wurde Brian Cranston ausgezeichnet für seine Rolle als wütender Nachrichtenmoderator in dem Stück "Network". Seinen Preis widmete er allen Journalisten, die die Wahrheit suchten. Die Medien seien nicht die Feinde des Volkes. Demagogie sei der Feind, sagte er. Es ist bereits der zweite Tony Award für Cranston, der vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Serie "Breaking Bad" bekannt wurde.

Als beste Wiederaufnahme eines Theaterstückes wurde "The Boys in the Band" ausgezeichnet - 50 Jahre nach Beginn der Schwulen- und Lesbenbewegung. Eine späte Ehre für Autor Mart Crowley, der 1968 das Stück über neun schwule Männer schrieb. Ein Skandal damals. In seiner Dankesrede kommen Crowley die Tränen. Er widme seinen Tony den Schauspielern, die damals den Mut hatten, die Rolle zu übernehmen, sagte er.