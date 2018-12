Tonmeister, Musiker, Produzent - Alan Parsons wird 70

Was entsteht, muß auch wieder vergehen, heißt es in einem Song von Alan Parsons. Erst mit 28 Jahren veröffentlichte Alan Parsons seine erste Platte, da war er bereits einer der gefragtesten Toningenieure im bis heute wohl berühmtesten Tonstudio der Welt: den Abbey Road Studios in London. Er selbst sagt über sich, er klampfe so leidlich drei Akkorde und singe nur mittelmäßig. Zugleich aber hat er dieses feinsinnige Gespür für den Zauber der Klänge, wie sie zusammengebastelt werden können und welches Werkzeug dafür zweckmäßig sein könnte.

Meister der Tonmischung

Er mischte "Srgt. Peppers Loonely Hearts" Club Band von den Beatles und zeichnete verantwortlich für den Sound von „Let it be“ und „Abbey Road“ Sein Geniestreich ist bis heute zweifellos „Dark Side oft he Moon“ von Pink Floyd. Die unterschiedlichen Klimpergeräusche am Anfang dieses Millionsellers von Pink Floyd sind sogenannte „Field Recordings“, die der Toningenieur Alan Parsons mit technischer Brillianz passgenau zum Rhythmus des Songs synchronisiert hat. Abenteuerlich die technischen Lösungen, die Parsons 1973, als 25 jähriger, zu dieser Jahrhundertproduktion beigetragen hat, weshalb er zurecht als einer der Götter am Tonmeisterhimmel gilt, der zuleich bis heute erfolgreich als Bühnenkünstler unterwegs ist. Vor acht Jahren präsentierte das Alan Parsons Project auf einer großen Europatournee das Konzeptalbum „eye in the sky“ unter dem Motto: „all our yesterdays“. „ich habe jede Nacht den gleichen Traum“, sang Alan Parsons damals: ich möchte einmal noch so etwas machen wie Dark Side oft he Moon, oder „Let it be „, oder Sergeant Pepper mit den Beatles.

