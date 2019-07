Ein Film ohne kritische Fragen

Leider bleibt Regisseur Manfred Oldenburger an dem Objekt seiner filmischen Begierde nicht wirklich dran. "Kroos" ist in großen Teilen ein konventionelles und bisweilen auch blutleeres Porträt mit unzähligen Talking Heads. Vor allem andere erzählen über den Spieler mit der Nummer 8 – Trainer, Journalisten, Manager, Kollegen, Berater. Auch die Familie berichtet, vom jüngeren Bruder Felix über die Großeltern und Eltern bis zur Ehefrau Jessica. Mal sagt der eine, Tonis Fuß sei magisch, dann ein anderer, er sei der Dirigent eines Orchesters, in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend. Und der Bruder meint, er könne auch mal mehr Gefühle zeigen. Wer Toni Kroos wirklich ist, bleibt am Ende ziemlich offen.

Den Gegensatz zwischen dem leicht martialisch wirkenden Krieger auf dem Plakat und dem schüchternen Familienmenschen ergründet der Film nicht. Auch stellt er keine kritischen Fragen: Was hält Toni Kroos von korrupten Funktionären? Von den unfassbaren Gehältern, die Stars wie ihm gezahlt werden? Von der medialen Blase, ohne die der kommerzielle Spitzenfußball nie das geworden wäre, was er ist? Am spannendsten sind noch die Szenen, in denen der große Fan Robbie Williams von der Religion des Fußballs spricht: Daneben solle es keine Götter geben, die größer sind.