Tonaufnahmen der Kolonialzeit in neuem Licht

Hoffmanns Kollegin Britta Lange ergänzt weitere Befragungen: "Was ist noch auf den Tonaufnahmen drauf? Welche Erkenntnisse ermöglicht das Hören zunächst im Unterschied zum Rezipieren eines geschriebenen Textes?"

Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Lange ist mit Hoffmann befreundet. Für ihr Buch "Gefangene Stimmen" hat auch Lange nach der gemeinsam entwickelten "Close Listening"-Methode gearbeitet. Untersucht hat sie Tonaufnahmen aus deutschen Gefangenenlagern. Hier waren im Ersten Weltkrieg Zivilisten und Soldaten aus den Feindstaaten interniert – unter ihnen auch viele Kämpfer aus den Kolonien Frankreichs und Großbritanniens.

Ein Gurkha-Soldat singt von der Heimat

Kolonialgeschichte wurde so auch an Orten wie Wünsdorf geschrieben, auch in Begegnungen, wie Lange in ihrem Buch beschreibt, etwa zwischen den Forschern der Königlich Preußischen Phonographischen Kommission und dem nordindischen Gurkha-Soldaten Jasbahadur Rai. Er singt ein Lied – aber für wen? Für sich, für die weißen Wissenschaftler, für die Nachwelt? "Er singt in meinem Kopf. Ich verstehe seine Sprache nicht", schreibt Lange. Und weiter: "Wenn mir scheint, er spräche zu mir – welche Rolle spiele ich dann in dieser Geschichte?"

"Ich spiele die Rolle der Hörerin, die aber nicht unbeteiligt ist", sagt sie im Interview. "Eine Stimme spricht zu mir, nicht nur inhaltlich, sondern auch körperlich und emotional. Und weil ich sie höre, bin ich auch Teil der Geschichte dieser Tonaufnahme." Ein nepalesischer Musikethnologe hat das Lied für Britta Lange analysiert. Der Soldat Rai erzählt darin in seiner Sprache Khasi sehr bildhaft vom Krieg, der ihn nach Deutschland führte, vom Heimweh, vom Trennungsschmerz. Es scheint kein tradiertes Lied zu sein, sondern der von Herzen kommende Gesang eines jungen Mannes.

Die Geschichte spricht zu uns – Lange und Hoffmann hören zu

Britta Lange und Anette Hoffmann haben verdienstvolle Bücher geschrieben, weil sie Stimmen wie diese in ausführlichen Beschreibungen des Gesagten zu Gehör bringen, bei Hoffmann zudem mit Links zu den Audiodateien und bei Lange mit einer beigelegten CD. Sie erzählen auch, wie die Wiederentdeckung und Neubewertung der alten Aufnahmen nicht nur die Kolonialgeschichte bereichert, sondern auch sie selbst – zwei Forscherinnen, die sich mehr als hundert Jahre später über die alten Aufnahmen beugen, sich von ihnen berühren lassen. Die Geschichte hat uns etwas zu sagen – diese zwei hören zu.