Tomi Ungerer mit 87 Jahren verstorben

Tomi Ungerer setzte sich neben seiner künstlerischen Arbeit für Aktionen und Programme ein, um jugendliche Straftäter von der Straße zu holen, für eine Integration von Einwanderern in französische Schulen und für die Hilfe für Aidspatienten und krebskranke Kinder. Heute Nacht ist der international bekannte französische Grafiker, Schriftsteller und Illustrator gestorben. Zum Zeitpunkt seines Todes sei Ungerer im Haus seiner Tochter in Irland gewesen.

Großes Repertoire

Ungerer hatte sich unter anderem mit Bilderbüchern für Kinder einen Namen gemacht - bekannte Werke sind unter anderem "Der Mondmann" und "Die drei Räuber". Nachdem er 1956 mit wenigen Dollar in der Tasche nach Amerika auswanderte, erhielt er bereits 1957 seinen ersten Preis für ein illustriertes Kinderbuch. Das Buch wurde zum Bestseller. Im selben Jahr schloss er auch mit dem Diogenes Verlag einen Kontrakt. Es wurde sein Hausverlag.

Mitte der 1960er Jahre schockierte Ungerer mit Cartoonbänden, in denen er auf drastisch-satirische Weise die New Yorker Schickeria aufs Korn nahm. Daneben zeichnete er Film-Plakate. Doch es war die Zeit des Misstrauens in den USA, die Zeit der McCarthy-Ära. Ungerer wurde vom FBI beobachtet, seine Kinderbücher wurden verboten.

Über Kanada wieder nach Europa

Nach 14 Jahren zog er mit seiner Frau nach Kanada. In den letzten 40 Jahren brachte er rund 40.000 Zeichnungen zu Papier und veröffentlichte über 140 Bücher. Ab 1979 waren seine Werke in etwa 100 Ausstellungen zu sehen.

Er lebte zuletzt abwechselnd in Irland und seiner Geburtsstadt Straßburg.