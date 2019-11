Tollwood Festival München: Welt retten darf Spaß machen!

Der Weltsalon beim diesjährigen Tollwood Winterfestival gibt sich einen Namen, der erstmal nicht besonders ansprechend klingt: "Wertstoffhof". Warum? Weil sich das Programm dahinter als Versuch versteht, gesellschaftliche Werte neu zu sortieren, zu hinterfragen, zu verteidigen – und vielleicht auch Ideen, die bereits ausgemustert worden sind, wieder neu zu beleben.

Fragen stellen, Antworten durchspielen

Das passt zum Motto des Festivals, das ebenfalls altmodisch daherkommt: "Werte Menschen!". Eine höfliche Anrede aus der Vergangenheit, für die Tollwood-Organisatoren aber mehr als das. Mit einem Komma zwischen den Worten – und vielleicht einem Rufzeichen am Ende – werde aus der behäbigen Redewendung ein Aufruf an uns alle: "Werte, Menschen!" Ein Aufruf, die Werte nicht zu verraten und zu verkaufen, die unsere globale Gemeinschaft im Kern zusammenhalten, so die Veranstalter.

Das Festival stellt keine einfachen Fragen, aber solche, die es zu diskutieren lohnt: Wie kann sich eine neue Friedensbewegung formieren, die sich dem erstarkenden Nationalismus entgegenstellt? Wie können wir der Herausforderung des Klimawandels entgegentreten und das Überleben des Planeten sichern? Wie lassen sich die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz so steuern, dass sie allen dienen und nicht nur den Interessen von Privatkonzernen?

Prominente Diskussionsgäste im Weltsalon

Wie immer beim Tollwood Festival soll all das nicht als Klage über die Verhältnisse vorgebracht werden, sondern Kreativität freisetzen. Kluge Anstöße dazu können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der prominent besetzten Podiumsdiskussionen im Weltsalon geben, unter anderen sind Harald Lesch, Margarete Bause und Franz Alt dabei. Und dass es auch Spaß machen kann, vielleicht nicht die Welt zu retten, sie aber wenigstens ein kleines Bisschen besser zu machen, zeigen die Benefizkonzerte von Deadline am 7. Dezember und von Soul Chicken Reloaded am 20. Dezember: Die Spenden gehen an den Adventskalender der Süddeutschen Zeitung und an eine Organisation, die Projekte zugunsten syrischer Flüchtlingskinder im Libanon unterstützt.