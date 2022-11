Zurück in die Nullerjahre: Tokio Hotels neues Album "2001"

Muss das wirklich sein? Brauchen wir eine Neuauflage von "Durch den Monsun", diesem abgedroschenen Song? Ja, sagen zumindest die Trends der Gegenwart. Denn die Ästhetik der frühen 2000er ist zurück. Und diese Retro-Welle kommt Tokio Hotel anscheinend ganz gelegen. 2005, als der Song veröffentlicht wurde, war Sänger Bill Kaulitz gerade mal 15. Heute ist er 33.

Ein Rückblick, der auch weh tut

"Ich glaube, dass man seine Vergangenheit, wenn man ein bisschen Abstand hat, dann auch wieder umarmen kann", erzählt der Sänger im Interview: "Wir gucken selten zurück. Aber wenn wir zurückgucken, dann auch gerne."

Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, mit wie viel Hass und Häme das Quartett aus Magdeburg zu dieser Zeit bedacht wurde. Schlagzeuger Georg Listing, Bassist Gustav Schäfer und Tom Kaulitz gehören auch heute noch zur Band. Das androgyne Auftreten von Bill Kaulitz war für viele damals eine Provokation. Er sei von der Situation völlig überfordert gewesen, sagt Kaulitz.

Der Rückblick tut also auch weh. Mit Eiern und Flaschen seien die Vier damals beworfen worden, erinnert sich Kaulitz. Zum Glück hätten sich die Zeiten geändert: "Heute geht das gar nicht mehr klar. Heute wärst du da sofort gecancelt, wenn das jemand filmt für Social Media", sagt er.

Gemeinsamer Song mit Kraftklub

"Unsere Herzen schlagen noch genauso wie gestern, von Berlin nach L. A.", singt Bill Kaulitz schmachtend. Dass Tokio Hotel aktuell eine Rehabilitation erfahren, liegt nicht an der Musik. Das hat eher zu tun mit "Kaulitz Hills", dem populären Podcast der Kaulitz-Brüder, und mit einem gemeinsamen Song mit einer anderen ostdeutschen Band: Kraftklub.

Der gemeinsame Song: Eine Art Ritterschlag für Tokio Hotel, die musikalisch in den vergangenen Jahren nicht mehr an den kommerziellen Erfolg des Debütalbums "Schrei" anknüpfen konnten. Auf "2001" haben Tokio Hotel nun einen wilden Stil-Mix zusammengebaut. Ein Konzept, wie auf ihrem 2014er-Album "Kings Of Suburbia" findet man hier leider nicht. "Ain’t Happy" ist einer der besseren Songs. Darin fragt sich Sänger Bill Kaulitz, wie es wäre, ein einfacheres Leben zu führen, abseits vom Rampenlicht.

"Was wäre gewesen, wenn?"

"Ich schreibe immer aus einer Traurigkeit und aus einem Schmerz heraus", erzählt der Sänger. "Und ich glaube, da schwingt natürlich auch viel mit, dass wir, seitdem wir 15 waren, wenig Kontrolle darüber hatten, was aus unserem Leben wird und was damit passiert. Und klar liegt man manchmal da und denkt: Was wäre eigentlich gewesen, wenn der Song damals nicht rausgekommen wäre, als wir 15 waren, in den Sommerferien?"

Es ist ein bisschen schade, dass das Album klingt wie eine algorithmisch erstellte Streaming-Playlist. Hätte man aus dem erwähnten Schmerz nicht auch klanglich mehr rausholen können, als öden Emo-Punk? Oder Elektro-Schlager für die Großraumdisko? Doch nicht alles ist schlecht. "Happy People" ist eine Ballade, die Tokio Hotel mit dem isländischen Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Daði Freyr aufgenommen haben. Hier bekommt Bill Kaulitz sentimentaler Gesang etwas Lakonisches. Glückliche Menschen machten traurig, heißt es in dem Song. Hier passiert auch klanglich mal was.

Immerhin: Die Zeiten sind bessere

"2001" ist also ein mittelmäßiges Album. Doch das neue Interesse für die Band ist definitiv eines der spannenderen Phänomene des aktuellen Nullerjahre-Revivals in der Popkultur. Man kann daran einiges ablesen. Zum Beispiel, dass die Zeiten besser geworden sind für androgyne Inszenierungen im Pop.