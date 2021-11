Tödliche Show: Fan verklagt zwei Rapper auf eine Million Dollar

Die tödliche Massenpanik bei einem Musikfestival im US-Bundesstaat Texas beschäftigt demnächst die US-Gerichte: Die beide Rapper Travis Scott und Drake sind nach dem Unglück mit acht Toten nun wegen "Anstiftung zum Chaos" verklagt worden. Die Anwaltskanzlei Thomas J. Henry Law bestätigte am Sonntag, dass sie die Klage eingereicht habe. Es soll dabei um eine Summe von einer Million Dollar gehen, wie mehrere Medien, darunter die "Daily Mail", berichten.

Kläger ist der 23-jährige Kristian Paredes, der bei der Massenpanik schwer verletzt wurde. Das Unglück ereignete sich am vergangenen Freitagabend beim Astroworld-Festival im Zentrum von Houston. Acht Menschen starben, 25 Festivalbesucher erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, einige von ihnen mit einem Herzstillstand.

Fans berichten von dramatischen Szenen

Insgesamt etwa 300 Menschen waren während des Auftritts des Rappers Travis Scott am Freitagabend verletzt worden, als die Menge plötzlich in Richtung Bühne drängte. Die Besucherin Ariel Little aus New York erklärte, sie habe sich mit ihrem Ehemann inmitten der Menschenmenge befunden, als beide begriffen hätten, dass sie sich in Gefahr befanden. Sie habe Schmerzen im Brustbereich und an der Lunge erlitten und könne sich nur erinnern, wie sie in dem dichten Gedränge nach ihrem Mann rief. Sie habe gerufen: "Ich muss hier raus! Ich muss hier raus!" Doch die Menschen hätten sich nicht bewegt. "Sie glaubten, es wäre ein Scherz, aber es starben buchstäblich Menschen." Ihr Ehemann Shawn erklärte, in seiner Umgebung hätten viele Menschen geschrien. Die Angst habe ihnen in den Augen gestanden.

Die Konzertbesucherin Madeline Eskins erklärte, sie sei bewusstlos geworden, als die Menschenmasse in Richtung der Bühne gedrängt sei. Sie sei zur medizinischen Betreuung in einen weniger dicht bevölkerten Bereich gebracht worden und dort wieder zu sich gekommen. "Da lagen drei Menschen am Boden, die wiederbelebt wurden, es war das desorganisierteste Chaos, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", sagte Eskins.

Besucherin: "Plötzlich werden deine Rippen zerquetscht"

Als Travis Scott auf der Bühne erschienen sei, seien die Menschen zusammengedrückt worden, "weil sie ihn einfach sehen wollten", sagte die Besucherin Sal Salinas mit Blick auf das Drängen der Menschenmenge in Richtung der Bühne. "Es war als ob du da drin erstickst."